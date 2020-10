Amelia Bono nos ha contado el truco de cómo ella consigue tener siempre una sonrisa perfecta. Un producto del que ella es imagen y que nos ha sorprendido (y mucho).

La imagen es nuestra primera carta de presentación. Al igual que a veces juzgamos un libro por su portada o un plato por su aspecto, nuestra apariencia puede llegar a ser decisiva en muchas ocasiones. Más del 50% de la atención de la cara la focalizamos en la boca; lo que significa que nuestra sonrisa se convierte en una de los elementos principales de este juego llamado primeras impresiones. Está demostrado que para sonreír usamos, al menos, doce músculos. Seis pares de tejidos con nombres tan impronunciables como imprescindibles que hacen un esfuerzo para que nosotros estemos radiantes en todo momento. Sin embargo, este trabajo a veces no ve sus frutos. ¿El motivo? Nuestros dientes no son tan blancos como nos gustaría.

Una higiene bucal incorrecta, la edad o el consumo habitual de tabaco pueden desgastar nuestro esmalte haciendo que este sea de un tono amarillento muy poco favorecedor. Es por ello por lo que, coincidiendo con el Día Internacional de la Sonrisa, Amelia Bono quiso contar a través de su cuenta de Instagram cómo hace ella para conseguir mantener la sonrisa siempre perfecta. La influencer habló a sus más de 270 mil seguidores sobre su nuevo trabajo como embajadora de Regenerate, un producto dentífrico que busca cuidar el esmalte dental y que, gracias a él, consigue que su sonrisa esté tan blanca como desea.

Regenerate, el truco de Amelia Bono para tener la sonrisa perfecta en todo momento

La hija de José Bono se mostró muy agradecida con la marca. «Me hace mucha ilusión contaros que me han elegido como embajadora para presentaros el lanzamiento en España de Regenerate. Un tratamiento que regenera nuestro esmalte dental haciendo que nuestros dientes estén sanos y bonitos. No podemos elegir mejor día que hoy para animaros a cuidar vuestra sonrisa», explicaba en la red social. Y no es para menos, el tratamiento, de venta en farmacias y algunas webs, promete ser la salvación para todas aquellas personas que sienten que su dentadura no es tan blanca como podría serlo.

Esta sinergia entre la marca y la esposa de Manuel Martos no es más que una muestra de que Amelia Bono se ha convertido en toda una gran influencer. Con tres productos principales: el Kit Sérum Dental Avanzado, el dentífrico y el enjuague bucal, el set que recibió en casa promete convertirse en un básico de su bolsa de aseo. No obstante, para ver los resultados habrá que esperar; pues ella misma ha explicado que acaba de empezar el tratamiento pero que con asiduidad irá mostrando su evolución a través de redes sociales. ¡Qué nervios!