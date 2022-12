Llevamos muchas semanas hablando de la Navidad y ya está aquí. Hemos decorado las casas, ideado el menú que vamos a compartir con los nuestros en las fechas señaladas, celebrado cenas y comidas de amigos y empresa. Y también hemos estado pensando al milímetro el estilismo para cada ocasión especial. Tenemos claro el look con el que nos vamos a sentar a la mesa en la cena de Nochebuena y la comida de Navidad y también casi está preparado el lookazo que luciremos en la noche de Fin de Año, sin duda la más especial de todas. Pero, ¿también te has preocupado por el look beauty? Es tan importante, o más, tener una piel radiante para que el conjunto sea perfecto. Irene Rosales lo sabe y por eso se ha puesto manos a la obra.

La esposa de Kiko Rivera se ha retirado de la televisión y está volcada en su faceta más familiar, pero sin descuidar sus propios intereses como influencer. Irene es guapa, pero cada vez quiere verse mejor por eso habitualmente recurre a su centro estético de confianza en Sevilla para ponerse a tono. Lo último han sido dos tratamientos con los que tener mejor piel para estas fiestas. ¿Qué se ha hecho? Te los descubrimos.

Los dos tratamientos infalibles de Irene Rosales

Para conseguir un rostro luminoso, radiante y terso Irene ha recurrido a dos de los tratamientos más eficaces y mínimamente invasivos, con unos resultados casi inmediatos: Tratamiento para las arrugas de expresión y la hidratación profunda de la piel.

Las arrugas de expresión son consecuencia de los movimientos provocados por la musculatura facial responsable de la expresión de nuestros sentimientos y emociones. Sus localizaciones más frecuentes son: Región frontal, entrecejo y zona externa de los ojos, las patas de gallo.

Por término medio la edad donde comienzan a hacerse evidentes y antiestéticas la arrugas de expresión son los 40 años. Antes de esa edad se puede utilizar porque la persona tenga una mayor fuerza muscular y también porque queramos prevenir en edades más tempranas la aparición de las arrugas de expresión.

El tratamiento para las arrugas de expresión, porque actúa relajando los músculos que al contraerse intervienen en su formación, confiriendo al rostro un aspecto relajado sin alterar ni bloquear la expresión natural. Al atenuar estas arrugas además se eliminan sombras, permitiendo la refracción perfecta de la luz natural y la luminosidad al rostro y a la piel una máxima luminosidad.

En manos de especialistas

Se aplica una proteína natural altamente purificada que se utiliza con fines estéticos para mejorar la apariencia de las arrugas de expresión facial. La cantidad que se aplica es tan pequeña que es completamente inocua. Siempre la tiene que aplicar un médico mediante micro inyecciones con las agujas más finas del mercado. No requiere sedación, y se puede volver a la actividad normal de forma inmediata. La duración del tratamiento es de una media hora aproximadamente. Los tratamientos son personalizados, por lo que en función de cada persona las dosis variarán para conseguir un aspecto natural y relajado.

Los efectos tienen una duración de entre cuatro y seis meses.

Para unos resultados óptimos Irene también se ha realizado un tratamiento de hidratación profunda, que es el complemento ideal a la rutina que nosotros nos realizamos en casa todos los días. Con ingredientes como el ácido hialurónico, vitaminas, silicio orgánico, glicerina o alantoína, que proporcionan una hidratación profunda a la piel atenuando las arrugas, regenerándola a la vez que le dan elasticidad y firmeza.