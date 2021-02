El spray fijador se ha convertido en nuestro mejor aliado ahora que tenemos que llevar mascarilla siempre con nosotros. Te decimos cuáles son los mejores.

La mascarilla ha cambiado, por completo y casi sin esperárnoslo, nuestras vidas. Ahora, cada vez que salimos de casa, debemos coger móvil, llaves, cartera y, cómo no, este trozo de celulosa o tela que nos protege a nosotros y al resto del maldito virus que ya lleva más de un año entre nosotras. La mascarilla viene con nosotras a todas partes, como ese complemento infalible que siempre añadimos a nuestros looks; y, aunque sus beneficios son innegables, también tiene una serie de contrapartidas que no podemos (ni debemos) pasar por alto.

Con ella se nos empañan las gafas de sol y de vista, aumentándonos de manera indirecta las dioptrías haciéndonos más miopes si cabe; se nos llena la cara de maskné (los granitos provocados por su uso y abuso); y, obviamente, hace que se nos borre y emborrone el maquillaje que hemos aplicado en nuestro rostro en apenas unos minutos. Sin embargo, hay una solución relativa a todos estos problemas. Si hace unos días os hablábamos del producto antivaho para que no se nos empañen las gafas con las mascarilla; y os hemos recomendado en varios artículos cosméticos para cuidar nuestra piel y evitar la aparición de estos granitos; hoy os traemos el spray fijador, el producto que mantienen nuestro maquillaje intacto durante horas a pesar de la mascarilla.

El spray fijador es la solución para lucir un maquillaje intacto aun llevando mascarilla

Cuando pensabas que lo habías visto todo, llega a las tiendas de belleza y a las perfumerías más aclamadas un nuevo producto que no puede ser más útil en estos momentos de pandemia. Se trata del spray fijador de maquillaje, un spray que promete mantener nuestro make up en su sitio durante largas horas. Es una bruma facial que, con una textura ligera y que no se nota en la piel, además de refrescar nuestro rostro, pretende evitar que la mascarilla estropee nuestros polvos, bases y labiales.

Son muchas las marcas que han creado su propia versión de este novedoso y revolucionario producto. Desde Urban Decay, que ha perfeccionado tanto su fórmula que ha conquistado a todos y cada uno de los críticos del mundo beauty; a otras low cost como I Heart Revolution o Find, la línea de moda y belleza de Amazon. De todos los precios, aromas y tamaños pero también con todo tipo de acabados (mate para las pieles más grasas y glowy para las más secas); este producto ha nacido para salvarnos a nosotras y a nuestro maquillaje de uno de los efectos adversos de la mascarilla. Un gran descubrimiento que desde aquí te animamos a probar.