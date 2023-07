En el mundo de la belleza, existen elementos que logran convertirse en auténticos fenómenos, y la máscara de pestañas telescópicas de Sofía Suescun no es la excepción. Esta exitosa influencer ha conquistado tanto las redes sociales como el corazón de sus seguidoras con su secreto para lucir unas pestañas espectaculares. No ha podido contenerse las ganas de recomendar su nueva adquisición para lucir una mirada felina con unas pestañas de película. Te contamos todo sobre su nueva máscara de pestañas favorita y traemos una selección de otras 5 que no puedes pasar por alto, hay para todos los gustos. ¡No te lo pierdas!

Sofía Suescun, referente de la moda y la belleza para las más jóvenes, ha compartido en esta ocasión cómo esta máscara ha revolucionado su rutina de maquillaje. Imagina unas pestañas que se ven más rizadas, con más volumen y densidad, y que perduran en todo su esplendor hasta 36 horas. Esto es todo lo que promete 'Telescopic Lift', la nueva máscara de pestañas de L´Oreal. Esta fórmula única logra resaltar cada pestaña, desde la raíz hasta las puntas, alargándolas y definiéndolas para crear un efecto realmente impactante. Conseguirás una mirada cautivadora a pesar de que tengas los pelitos cortos y no demasiado pobladas. ¡El cambio es espectacular!

COMPRAR MÁSCARA DE PESTAÑAS DE L´OREAL

La máscara de pestañas de Sofía Suescun que necesitas en tu neceser para las fiestas más largas

Pero, ¿qué la hace tan especial? La 'Telescopic Lift' cuenta con una innovadora tecnología que combina un cepillo de precisión y una fórmula enriquecida con ingredientes de calidad como la ceramida para lograr un resultado efecto lifting que consigue regalarle una largura extra de hasta 5 milímetros. Su cepillo cónico alcanza incluso las pestañas más cortas y difíciles de alcanzar, asegurando una cobertura completa y uniforme. Además, su fórmula en gel se desliza suavemente, sin dejar grumos ni apelmazar las pestañas.

Y para que tengas aún más opciones para realzar tus pestañas, a continuación, traemos una selección de otras 5 máscaras de pestañas imprescindibles que no puedes dejar de conocer e incluir en tu neceser. ¡Descubre cuál se adapta mejor a tu estilo y potencia tu belleza al máximo!