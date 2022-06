«De los mejores sérums que he probado. Ya he repetido varias veces». Los comentarios de Laura Matamoros desde que ha probado este crece pestañas natural son un no parar de bondades, que van más allá de las del clásico producto de belleza que sirve para potenciar la mirada. Hablamos de Peony Limitless Eyelash Serum de Freshly Cosmetics, que a día de hoy -y teniendo en cuenta que es un producto relativamente nuevo de la firma- ya tiene más de mil comentarios en su web y una puntuación de un 4,4 sobre 5. ¿Un extra? Contiene activos de crecimiento capilar, por lo que aunque se formuló pensando en su aplicación a las pestañas, no habría inconveniente en aplicarlo también en las cejas.

Estamos seguras de que gracias a sus ingredientes vamos a decir adiós para siempre a las extensiones de pestañas. Y es que además de potenciar su crecimiento, por solo 35 euros y en la comodidad de tu hogar, está formulado con ingredientes orgánicos que solo aportan cosas buenas porque están libres de Formaldehídos (una sustancia química inflamable) ni Parabenos (conservantes perjudiciales para nuestra salud). Por ejemplo: brotes de azuki para dar longitud y fuerza, planta scutellaria para vigorosidad al folículo o alga wakame para que los pelitos de las pestañas no se caigan. Además, usando el tratamiento durante los dos meses aconsejados, aumenta la cantidad y estarán mucho más sanas.

¿Cómo se utiliza el crece pestañas favorito de Laura Matamoros?

Gracias a su formato con esponja es muy fácil introducirlo en tu rutina de noche. Es un tratamiento, así que aplica a diario una cantidad pequeña de producto en las pestañas antes de ir a dormir. Utilízalo siempre después de la limpieza y la hidratación.