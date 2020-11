Nuria Marín, la presentadora más divertida de Telecinco, nos ha contado sus secretos para estar así de estupenda a sus 39 años.

Cuando nos hemos enterado de la edad que tiene Nuria Marín, nos hemos quedado boquiabiertos. La que fuera la presentadora de Cazamariposas durante toda su existencia aparenta ser una joven de treinta años dispuesta a comerse el mundo. Sin embargo, eso cuadra poco si tenemos en mente que su paso por el programa de Divinity duró más de siete años. ¡Y es que no nos salen las cuentas! Algo completamente normal, pues la periodista tiene, nada más y nada menos que 39 años; una edad que no aparenta en absoluto y con la que ha sorprendido todos sus seguidores.

Y no nos extraña lo más mínimo. Nuria Marín parece mucho más joven de lo que ya es y ella no se corta en reconocerlo. Es precisamente por eso por lo que ha querido compartir a través de su cuenta de Instagram cuáles son sus claves para parecer una auténtica adolescente cuando ya roza la cuarentena (y no, no hablamos del confinamiento, sino de su edad real). La presentadora de la primera edición de La casa fuerte se ha grabado un buen reels y ha contado, con la gracia y desparpajo que la caracterizan, cómo ella consigue estar tan ideal. «Hoy algunos de mis truquis antiage para no aparentar los 39 tacos que tengo», explicaba a sus más de 140 mil seguidores. Unos truquis a los que ella misma llama Nuria’s secrets (los secretos de Nuria) y que se ha establecido como una sección fija en su perfil de la red social. ¡Una maravilla de lo más útil!

Los trucos de Nuria Marín para estar tan estupenda a sus 39 años

La periodista no tiene excusas. Ella sabe que para presumir, a veces, hay que sufrir y esté donde esté siempre saca un hueco para practicar ejercicio físico al menos tres veces en semana. Aunque a veces suele ir al gimnasio, sabe que en casa también tiene la posibilidad de hacer deporte y la aprovecha siempre que puede. Sin embargo, el ejercicio diario es solo una parte de su secreto. La colaboradora de Telecinco, además de mantenerse en forma, también lleva una dieta sana y equilibrada, tomando diariamente fruta. Además, tal y como ella explica, da una gran prioridad al cuidado de sus rostro, lavándolo mañana y noche y protegiéndolo del sol cada vez que sale a la calle. Sin olvidarse, cómo no, del descanso. Pues ella logra dormir siete horas al día.

