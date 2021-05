Las hermanas Osborne han incorporado a su rutina de belleza un tratamiento de cuidado bucal capaz de regenerar el esmalte y así presumir de dientes blancos.

Está demostrado que para sonreír usamos, al menos, doce músculos. Seis pares de tejidos con nombres tan impronunciables como imprescindibles que hacen un esfuerzo para que nosotras estemos radiantes en todo momento. Sin embargo, este trabajo a veces no ve sus frutos; pues nuestros dientes no se ven tan blancos como nos gustaría. Esto se debe a que el esmalte dental, que es la capa exterior del diente que protege el núcleo contra los ataques de ácido, a pesar de sus características y dureza, puede sufrir erosión y acabar siendo más amarillo que blanco.

Los motivos pueden ser varios pero principalmente se debe a que seguimos una dieta rica en procesados; que tomamos demasiada bebidas azucaradas; o que en nuestro día a día consumimos productos como el café o el tabaco. Y es que nuestra sonrisa, como nosotras, es lo que comemos, y si nos llevamos a la boca productos no adecuados, nuestros dientes no se verán tan blancos como desearíamos. Sin embargo, hay solución. O si no que se lo digan a Eugenia y Claudia, las hijas de Bertín Osborne que han encontrado un remedio para fortalecer y regenerar el esmalte.

Las hermanas más estilosas del momento, buscando cómo conseguir un producto dentífrico que le dejase los dientes blancos para presumir de sonrisa perfecta, encontraron el que es, sin duda, uno de lo más efectivos del mercado: la pasta de dientes Regenerate Enamel Science. Se trata del primer y único tratamiento de cuidado bucal con tecnología NR-5 capaz de regenerar el esmalte en tres días y formar una estructura de cristales idéntica a los componentes del esmalte dental. Unos sorprendentes resultados que han podido comprobar de primera mano las hermanas Osborne. «La sonrisa es nuestro principal modo de expresarnos. Por ello, la higiene oral es importante, debemos cuidar nuestros dientes», explica Eugenia enamorada del tratamiento. Y no nos extraña, pues sus dientes ahora se ven más blancos y sanos que nunca.

El tratamiento que usan Eugenia y Claudia está compuesto por un sérum dental, un dentífrico avanzado y un enjuague bucal en mousse. Tres productos de Regenerate Enamel Science que promueven la regeneración del esmalte gracias a dos ingredientes NR-5 (silicato de calcio y fosfato de sodio) que cuando se combinan, forman una estructura de cristales de hidroxiapatita idénticos a los que componen el esmalte dental. Es decir, su fórmula consigue crear un «nuevo esmalte» para que los dientes se vean más sanos, fuertes y limpios. ¡Una auténtica maravilla!