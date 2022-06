Sabemos que muchas celebridades sigues dietas estrictas que, bajo la opinión de expertos en nutrición, no deberían salir a la luz pública; pero, hay otros rostros famosos como Lourdes Montes que se cuidan bien para tener un cuerpo de impacto y, sobre todo, para estar sanas por dentro. ¿Quieres saber cuáles son sus ‘tips’ clave? Sigue leyendo y verás cómo es posible mantener la línea, sin pasar hambre y sin necesidad de caer en planes restrictivos.

Sin embargo, aunque ver los cuerpos esculturales de las famosas nos da mucha envidia, sabemos que no resulta fácil tener un estilo de vida sano. El ritmo que llevamos, rodeados de estímulos y estrés, no nos deja demasiado tiempo para cuidarnos. Aunque, el truco está en poner un poquito de voluntad, organización, marcarse metas a corto plazo y empezar a adquirir hábitos buenos poco a poco.

Lo primero que debemos tener en cuenta es la alimentación. Evita las comidas copiosas, sobre todo en las cenas, ya que el organismo no tendrá tiempo de quemar las calorías mientras dormimos por la noche. Di No a los fritos a toda costa, porque ya sabemos que siempre es más saludable cocinar a la plancha, al horno o hervir. Y no olvides que debes beber al menos un litro y medio de agua diaria. Una vez hayamos empezado por ahí, el siguiente paso es combinar nuestro menú ‘healthy’ con deporte. Y, por último, y bajo supervisión o consejo médico, podemos añadir al combo algún suplementos vitamínico que nos ayude a lograr objetivos. (Pero NO es, ni debe ser, sustituto de una alimentación adecuada).

Gazpacho y un suplemento para fortalecer el cabello: la rutina del verano que sigue Lourdes Montes

La esposa de Fran Rivera, tiene 37 años y un cuerpo de lo más envidiable. Su figura es ideal y eso se debe a que, en mayor o en menor medida, intenta cuidarse a diario. La andaluza, que prefiere no hablar de su vida privada, sí que se atreve, de vez en cuando, a compartir con sus fans algunos de sus consejos para llevar una vida sana. Y en una de sus últimas confesiones ha contado que toma gazpacho cada día y un tratamiento natural para fortalecer la salud capilar.

Vamos por partes. El gazpacho es la bebida del verano por excelencia. Es un alimento sano sobre todo si lo elaboramos en casa, con ingredientes naturales y sin aditivos. Es una opción buena para comer o para cenar. De hecho, suele ser un plato recurrido en muchas dietas de adelgazamiento, para tomar por la noche, por su baja cantidad de calorías.

Al ser cocinado mayoritariamente por verduras es ideal para la salud, para la piel y para el pelo, haciendo que sean más brillantes, y se engrasen menos. Lourdes acompaña su comida con un ‘chupito bebible’ de Olistic. Elaborado solo con ingredientes naturales. Libre de medicamentos, sin productos químicos o azúcares añadidos. Sin gluten y vegano. Con él consigue mejorar, desde el interior, el crecimiento y, la densidad y la fuerza del pelo. En fin, amigas, hay que cuidarse cada día.