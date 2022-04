La operación bikini es algo que tendríamos que haber empezado hace un mes, por lo menos, y Mar Saura lo sabe bien, por eso no pasa ni una semana en la que la guapísima presentadora no ejercite su cuerpo, en este caso sus glúteos.

Una rutina de ejercicios es muy importante para ser constante y no tirar la toalla a los dos días de empezar a entrenar. Sabemos que los entrenadores personales no están al alcance de todos, a veces son muy caros o no conseguimos sacar tiempo para cuadrar entre los largos días de trabajo.

Los ejercicios para glúteos y piernas que propone Mar Saura son muy sencillos; podréis hacerlos una vez por semana en vuestro salón, o si sois de las que preferís el ejercicio al aire libre, en el parque cercano a vuestra casa que más os guste. Así que no lo dudéis, enfundaos en unas mallas y pogámonos a analizar la rutina paso a paso de Mar Saura, no os defraudará con sus consejos de belleza.

Mar Saura empieza con unas sentadillas bajas para fortalecer piernas y glúteos

El primer paso de cualquier entrenamiento, sobre todo para aquellas que no estáis acostumbradas al ejercicio es un buen calentamiento, en este caso, como vamos a trabajar las piernas y los glúteos, lo ideal es hacer unos cuantos estiramientos; podemos ponernos de pie y bajar nuestro cuerpo hasta tocar la punta de nuestros pies, si llegamos, y aguantar un poco para estirar la parte posterior de nuestros muslos. Unos cuantos saltos verticales y un par de movimientos circulares de rodilla y tobillo para prevenir lesiones y listo.

El primer ejercicio que realiza Mar Saura son unas sentadillas laterales sin ayuda, lo ideal es hacer series de 10 repeticiones, para ir empezando. Hacemos una pequeña pausa entre ellas. Para continuar, el siguiente ejercicio vuelven a ser sentadillas pero esta vez agarradas a unas cintas con agarraderas; en caso de no tener, podéis hacerlas apoyadas en una silla y bajar recto, cuanto más bajemos más efecto harán; intentad que la apertura de las piernas quede más o menos a la altura de los hombros y bajar con la espalda recta para no usar otros músculos, hay que centrarse en los glúteos.

El siguiente ejercicio es muy simple, con una esterilla has de tumbarte en horizontal bocarriba y levantar la cadera lo máximo que puedas, algunas para aumentar la presión proponen poner una pesa entre las piernas. Mar lo que hace es aprovechar para hacer levantamiento de peso con los brazos mientras realiza el otro ejercicio. También en series de 10 repeticiones.

Un glúteo duro y elevado hará que todas vuestras prendas os sienten mucho mejor

El último ejercicio es también tumbada, esta vez bocabajo con los codos apoyados en el suelo; elevamos nuestra pierna hacia arriba, este ejercicio es muy efectivo para subir el glúteo caído.

No dudéis en copiar los ejercicios de nuestras celebrities favoritas para crear vuestra propia rutina de glúteos. A continuación os dejamos con los ejercicios de la presentadora.