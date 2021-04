Ella lo ha calificado como su rojo de labios favorito y, por tanto, tenemos más que claro que es uno de los mejores del mercado. ¡Nos encanta!

Todas, aún en tiempos de coronavirus y mascarillas, necesitamos un rojo de labios en nuestra bolsa de aseo. Y es que este color es el símbolo absoluto del poder femenino. Las grandes divas de la pequeña y la gran pantalla lo han llevado en sus papeles más rompedores. Michelle Pfeiffer en Catwoman, Mena Suvari en American Beauty o Anjelica Huston en su papel como Morticia en La Familia Addams; haciendo que este color sea sinónimo de feminidad y sensualidad a todos los niveles y que se convierta en uno de los productos de maquillaje más vendidos y más utilizados a lo largo de la historia.

Los labiales carmesí solucionan un mal día, levantan la autoestima y dan ganas de comerse el mundo a toda aquella que los luzca. O si no que se lo digan a Carmen Lomana, que tiene claro el lipstick rojo es todo lo que una necesita para sobrellevar esta época tan extraña

El rojo de labios que ha conquistado a Carmen Lomana y a medio mundo

La socialité reconvertida en la influencer más glamurosa sabe de sobra cuál es el poder de un buen rojo de labios. Y es por ello por lo que recomienda llevarlo aún con mascarilla. «La mascarilla es una cuestión actitud. Nos ponemos la mascarilla y como sabemos que llevamos los morros rojos pues ya está, eso nos empodera. Con que lo sepamos nosotros, es suficiente»; explica a sus más de 470 mil seguidores en Instagram. Eso sí, aunque todos los rojos funcionan, ella tiene claro cuál es el mejor de todos. Y ese no es otro que el Rouge 999 de Dior. Un básico infalible que ha conquistado a Carmen Lomana y a cientos de mujeres en el mundo. «Es icónico. Nada tan sexy como unos “morritos rojos”»; afirma.

Se trata de una barra de labios en su formato más clásico cuya fórmula mate presenta un efecto satinado de lo más elegante. No deja los labios secos o con rayas de color y es uno de los más buscados del mercado. Y Carmen Lomana lo confirma. «Aquí estoy con mi barra favorita de Dior: el 999; ese rojo que tanto os he recomendado y que se ha vendido sin parar»; cuenta a través de la red social. Sin embargo, y por si esto fuera poco, ahora la casa de cosméticos francesa ha creado su primer bálsamo labial que embellece los labios con un tono universal y les aporta un efecto satinado natural además de fijarlos de la mejor forma. «Antes de pintarnos el rojo, te das esto y te hidrata y te fija. Ideal ahora que llevamos mascarilla»; explica la socialité. ¿Se puede pedir más? Nosotras creemos que no.