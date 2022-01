Rocío Osorno se ha convertido sin lugar a dudas en una de las influencers más queridas de nuestro país. De hecho en Instagram ya cuenta con casi un millón y medio de seguidores. ¡Ahí es nada! Esta sevillana, de 34 años, se dio a conocer sobre todo cuando lanzó su propia firma de vestidos de fiesta y novias, y es a día de hoy todo un referente de estilo. La joven tiene dos hijos fruto de su matrimonio exprés con Coco Robatto, el actual senador de Vox, pero aunque ambos pequeños son su prioridad, eso no le impide viajar y compartir con sus seguidoras todos sus looks y rutinas de belleza a diario.

Ahora Rocío Osorno ha vuelto a sorprender con una intervención quirúrgica que nadie se esperaba: se ha operado la nariz. «Llevo meses consultando este tema a especialistas porque desde que empecé a correr notaba que me ahogaba y como que no me entraba bien el aire por la nariz. Me vio el otorrino y tenía el tabique desviado e hipertrofia de cornetes nasales», explicaba la influencer.

Rocío Osorno se opera la nariz y responde a todas las dudas sobre el proceso

La diseñadora ha querido ser transparente y compartir con todas sus seguidoras el proceso de esta rinoplastia. «En una semana aproximadamente me quitan la escayola. Yo creo que en unos 10 días podré hacer vida normal pero con mucho cuidado. Dolor no he tenido en ningún momento, solo es un poco aparatoso e incómodo, pero me imaginaba estar peor», decía.

Pero claro, aunque nada más salir de la operación (que duró alrededor de una hora) Rocío Osorno apenas tenía hematomas ni moratones alrededor de la nariz, con el paso de las horas su rostro se transformó: «Flipad, hoy me he levantado que no me reconozco, parezco otra. Estoy llena de moratones, se me han hinchado los ojos muchísimo y tengo la cara como una bola», afirmaba mientras mostraba los efectos secundarios de su rinoplastia en un vídeo.

Lo cierto es que a pesar de estos indeseables contratiempos, Rocío Osorno está feliz con el trato que ha recibido tanto por parte de su cirujano como por todos los sanitarios que le han atendido en el hospital y, por supuesto, ya está deseando ver el resultado. Ella misma ha explicado que su nariz no va a sufrir demasiado cambio, pero como es lógico, estará algo distinta, especialmente las primeras semanas, hasta que baje por completo la inflamación.

Su amiga, la influencer Teresa Bass, también se ha operado

Como la estancia en los hospitales se lleva mejor acompañada… ¿Qué hay mejor que operarte la nariz a la vez que tu mejor amiga? La influencer Teresa Bass, que también tenía pensado pasar por quirófano para arreglar algunos aspectos de su nariz que no le gustaban, está recuperándose en la misma habitación que Rocío Osorno y ambas se entretienen y divierten como pueden.