La tecnología avanza a pasos agigantados, hace unos años toda la que quería estirar su piel para olvidarse de las arrugas y los surcos que revelaban el paso de los años tenía que someterse a una operación. No había más opciones y los resultados eran muy poco naturales. Ahora la medicina estética y las opciones para frenar el envejecimiento prematuro están en la cresta de la ola y cada día se multiplican los tratamientos no invasivos e indoloros para someter a un cambio a nuestro rostro. La influencer siempre ha abogado por la medicina estética, no tiene tapujos para hablar de sus retoques, pero también nos deja claro que no todo se soluciona pasando por quirófano. Tamara Gorro se ha sometido a un tratamiento de lifting facial sin cirugía con buenísimos resultados. Analizamos su tratamiento de belleza a continuación.

El tratamiento que ha elegido Tamara Gorro funciona con ultrasonidos focalizados con visualización en directo, para poder saber dónde se manda la onda de ultrasonido, que tiene la función de coagular y tensar la fascia muscular, la parte profunda de la piel. Así consiguen un efecto lifting sin usar agujas, causar heridas, ni ningún tipo de cirugía.

La duración del lifting sin cirugía de Tamara Gorro es de 12 a 18 meses

La duración de este tratamiento es de 12 y 18 meses, conforme vamos cumpliendo años, el colágeno que crea nuestro cuerpo es de peor la calidad hay que repetirlo cada cierto tiempo. Hasta los 50 años repetir este tratamiento cada 18 meses es más que suficiente. Tamara Gorro ha alucinado con el resultado y lo ha recomendado a todo el mundo, porque los resultados son visibles desde la primera sesión. La mujer de Ezequiel Garay se ha realizado este tratamiento en el centro Merz Aesthetics España. El precio de este lifting varía según el diseño del tratamiento que se vaya a realizar, cada zona es distinta y no todas tenemos las mismas necesidades en la piel, pero, grosso modo, el precio ronda entre los 500 y los 2.500 euros.

Esta técnica puedes hacerla en cualquier época del año, incluido en verano, son todo ventajas. Por la camilla de este centro para realizarse el mismo tratamiento de lifting sin cirugía han pasado celebridades de la talla de Genoveva Casanova, Blanca Suárez o Belén Martí Junco. Desliza para ver el resultado del lifting de Tamara Gorro.