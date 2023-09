El hecho de que una pareja rompa conlleva un proceso emocional muy complejo para ambas partes. En muchas ocasiones una ruptura sentimental puede dañar la autoestima, generar miedos, ansiedad y estrés, y es necesaria una buena gestión de estas emociones para poder recuperar la confianza y volver a vivir de forma plena y feliz. Hablamos con una psicóloga para analizar el duelo por una ruptura y cómo superarlo con éxito y con una autoestima más alta.

¿Cuánto tiempo dura el duelo por una ruptura sentimental?

Seguramente sea una de las búsquedas más frecuentes cuando se vive el término de una relación. ¿Cuánto dura el proceso de duelo después de una relación sentimental?

La psicóloga y terapeuta holística, Maribel Jiménez (conocida como Aguamarina), cuenta a la revista Semana que “desde la psicología, pero con una mirada holística, sabemos que las personas creamos conexiones energéticas cuando hay una interacción emocional y mental intensa con alguien. Esos lazos energéticos son especialmente fuertes entre parejas, donde el nivel de intimidad y de fusión ha sido máximo. Estas conexiones energéticas o enganches pueden persistir mucho tiempo después de que la relación haya terminado físicamente (incluso años). Cuanto más intensa e íntima haya sido la relación, especialmente si se han compartido conexiones de dependencia emocional, traumas o experiencias profundas, más intensos van a ser estos lazos, más nos van a drenar y más dificultad habrá para desapegarse de la relación”.

Entonces, ¿el duelo por una ruptura tendría las mismas fases que se estipulan en cualquier duelo o habría que tener más elementos en cuenta? “No es solo tener en cuenta las fases del duelo de negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Es muy importante ser consciente de esta realidad sutil y energética, que nos está condicionando sin que nos demos cuenta. Por ello, todo el trabajo interior de consciencia, así como meditación y terapias energéticas, puede ayudar mucho a liberar esas conexiones que anclan a la persona y no le permiten avanzar, aunque su mente y su corazón le estén pidiendo dejar atrás el pasado de una vez por todas” explica Aguamarina.

Síntomas asociados a una ruptura

Ante la imposibilidad de ver la luz al final del túnel tendemos a la impaciencia para no sufrir y evitar las emociones que se suelen tildar como negativas, sin embargo transitar ese proceso es necesario, practicando la aceptación y no evitando emociones como la tristeza, el miedo o el enfado.

¿Qué síntomas podemos experimentar después de terminar una relación? “Lo más relevante es que se atraviesan emociones densas y cambiantes que bajan mucho la vibración, como la tristeza o el enfado, que, al ir combinados con esos pensamientos que van repitiendo recuerdos una y otra vez (los buenos y los no tan buenos), fácilmente la persona acaba encerrada en un bucle del que le cuesta mucho salir, que la lleva a la no acción. Por eso muchas personas acaban refugiándose en comportamientos poco saludables, como encerrarse en una burbuja o recurrir incluso a sustancias para adormecer el malestar”.

El fantasma de la culpa, la auto-flagelación, pensar en que no somos suficientes, el miedo… ¿tienen una función estas emociones o son pensamientos oscuros sin propósito con los que debemos lidiar? “La sensación de fracaso y los pensamientos del tipo «¿Qué he hecho mal?», «¿Por qué no soy suficiente?», «¿Y si no encuentro a nadie más?»… no hacen más que enfocarnos en nuestros defectos y puntos débiles, lo cual afecta mucho a nuestra autoestima. Una ruptura sentimental siempre va a magnificar nuestras inseguridades y miedos, por eso son una oportunidad excelente para crecer y trabajar el amor propio y el merecimiento con ayuda de un profesional”.

¿Por qué se resiente la autoestima después de una ruptura?

Es algo muy común que una de las dos personas, e incluso ambas, cuando termina una relación vean su autoestima dañada. Incluso puede que la propia relación haya ido menoscabando la confianza de alguno de los miembros de la pareja. ¿Por qué ocurre esto?

Aguamarina nos aclara que “durante una relación, es común que las parejas entrelacen sus identidades. Podemos imaginar dos árboles que han crecido juntos y han entrelazado sus raíces y sus ramas. Si uno de los árboles se retira, el otro pierde su apoyo, se siente desequilibrado, incluso puede llegar a derrumbarse. Por eso muchas personas, cuando la relación termina, no saben quiénes son sin su pareja. Durante mucho tiempo su identidad se ha basado en ser la «novia», la «mujer o el marido» de… y ahora tienen que redefinir quiénes son”.

¿Esto ocurre aunque ambas personas tengan una alta autoestima? ¿Por qué nos descoloca tanto una ruptura? “Nos acostumbramos a recibir afirmación y validación de nuestra pareja para sentirnos bien y amados, y cuando ese feedback ya no está puede ser difícil encontrar la misma validación dentro de cada uno”. Lo ideal, por tanto, sería hacer una escucha activa de nuestras emociones para volver a conectar con nosotros mismos y sabernos suficientes y capaces.

Estrategias para superar una ruptura y recuperar la confianza

Superar el término de una relación requiere de mucha consciencia y de un profundo ejercicio de autocuidado. Aguamarina nos propone algunas herramientas para poder superar con éxito una ruptura sentimental y volver a recuperar la confianza y las ganas de vivir.

Cuídate: No abandonar el cuerpo, la alimentación, el ejercicio, el descansar lo suficiente… Todo eso no es negociable.

No abandonar el cuerpo, la alimentación, el ejercicio, el descansar lo suficiente… Todo eso no es negociable. Exprésate: Dejar que las emociones se expresen y se liberen. Para ello, va muy bien desahogarse con un diario emocional y compartir tiempo con personas queridas, creando una red de apoyo.

Dejar que las emociones se expresen y se liberen. Para ello, va muy bien desahogarse con un diario emocional y compartir tiempo con personas queridas, creando una red de apoyo. Reconecta contigo: Trabajar en la conexión con uno mismo, pasar tiempo en la naturaleza, cultivar la gratitud, las afirmaciones diarias, la meditación… Todas son herramientas poderosas que pueden ayudar a cambiar el estado mental y emocional que estamos atravesando.

Trabajar en la conexión con uno mismo, pasar tiempo en la naturaleza, cultivar la gratitud, las afirmaciones diarias, la meditación… Todas son herramientas poderosas que pueden ayudar a cambiar el estado mental y emocional que estamos atravesando. Corta lazos: Practicar higiene energética y hacer corte de lazos energéticos con la expareja y todo aquello con lo que sintamos dependencia emocional. Este paso es fundamental.

Practicar higiene energética y hacer corte de lazos energéticos con la expareja y todo aquello con lo que sintamos dependencia emocional. Este paso es fundamental. Busca motivación: Explorar nuevas habilidades o pasiones que quizá antes no nos habíamos permitido, para encontrar esa chispa interna que nos enciende y nos motiva.

Explorar nuevas habilidades o pasiones que quizá antes no nos habíamos permitido, para encontrar esa chispa interna que nos enciende y nos motiva. Apoyo profesional: Buscar esa ayuda profesional que pueda guiarnos y acompañarnos para superar el duelo y salir fortalecidos de esta situación.

Una ruptura sentimental supone un tiempo de vaivenes emocionales, de momentos oscuros, de tormentas, de tristeza, melancolía, ira… pero un día llega la calma, mucho antes de lo que esperas. Transita todas tus emociones porque todas tienen un propósito y van a hacer que vuelvas a encaminarte hacia la luz dejando las sombras atrás. Como explica el doctor en psicología Jordan Peterson en su libro Las 12 reglas para vivir, "cuídate como cuidarías a alguien de quien eres responsable".