Si hay una influencer que nos motiva a cuidarnos e ir al gimnasio esa es Marta López Álamo. Lo cierto es que la novia de Kiko Matamoros puede presumir de un cuerpo escultural: piernas fuertes, abdomen marcado, brazos tonificados, glúteos firmes… Pero nada de esto es cosa de magia, porque aunque cuenta con una buena genética, también se lo curra, y mucho.

Marta hace pesas prácticamente a diario. Pero no solo eso, también aprovecha sus quehaceres diarios para caminar y, de esta manera, quemar más calorías. Además, no descuida en ningún momento su alimentación. Y menos aún ahora, que su boda con el colaborador de ‘Sálvame‘ ya es oficial.

Marta López Álamo desvela qué cena para cuidarse entresemana

La modelo, aunque suele salir mucho a comer fuera, trata de buscar en los restaurantes opciones saludables y bajas en grasa. Pero cuando está en casa, aprovecha para seguir la dieta a rajatabla. Y ahora nos ha desvelado qué cena un día cualquiera para mantener la báscula bajo control y no pasar nada de hambre.

Pepino, tomate, zanahoria, canónigos y nueces. Eso es lo que incluye la ensalada elegida por Marta López Álamo para una noche de entresemana. Y es un combo ideal, porque la zanahoria no solo es muy baja en calorías, sino que también es perfecta para relajar los nervios y combatir la ansiedad. Por su parte las nueces son una buena fuente de vitamina B3 y contienen Omega 3, que reduce el colesterol malo. ¿Los canónigos? Son ricos en vitaminas C, B6 y E, así como en betacarotenos, que contribuyen a combatir los radicales libres y a mantener la piel sana y joven.

Pero espera, porque una experta en nutrición como ella no podía no añadir proteína a su cena. La modelo apuesta por sumar a su ensalada unos cuantos calamares a la plancha. Éstos contienen vitaminas A, B12, C, E y ácido fólico, así como hierro, potasio, cinc y fósforo. ¿Lo mejor? También ayudan a mantener la sensación de saciedad por más tiempo. ¿Te animas a probar este plato?