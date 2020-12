Si siempre has soñado con tener la piel, perfecta y luminosa, de Jennifer Lopez, estás de suerte; pues la cantante y actriz ha creado algo que puede interesarte.

Jennifer Lopez es probablemente una de las mujeres más famosas del mundo. Y no nos extraña lo más mínimo. La neoyorquina de raíces puertorriqueñas es una de las artistas más versátiles de la faz de la tierra, habiéndose sabido reinventar, éxito tras éxito, durante más de tres décadas. Lo mismo le da hacer una enérgica actuación en el intermedio de la Super Bowl repasando todos sus temazos musicales; convertirse en una de las mejores actrices del año gracias a la película Estafadoras de Wall Street; bailar delante de millones de personas de la forma más sencual; o romper Internet y crear así Google Imágenes gracias a un llamativo look made in Versace. La cantante, bailarina, diseñadora y actriz estadounidense ha demostrado ya en más de una ocasión que a ella todo se le da bien y ahora, si cabe, con más motivo que nunca; pues la polifacética artista se ha empeñado en que todas tengamos la piel tersa y cuidada como ella y ha lanzado su propia marca de cosméticos.

Bajo el nombre de JLo Bauty, Jennifer López ha querido salvar definitivamente la industria de la belleza y crear la línea de maquillaje y productos beauty que necesitábamos y no sabíamos. Y es que todas hemos soñado alguna vez con lucir igual de radiantes y espectaculares que la cantante a sus 51 años. Un ideal que por fin podremos alcanzar; pues el 1 de enero de 2021 sale a la venta su primera colección. Eso sí, habrá que ahorrar un poco pues no es apta (ni mucho menos) para todos los bolsillos.

JLo Beauty, la nueva marca de belleza de la mano de Jennifer Lopez

«La belleza no tiene fecha de caducidad». Ese es el lema bajo el que la cantante y actriz, ahora reconvertida la empresaria más beauty, ha creado su primera línea de cosméticos y productos de maquillaje. Lo que se le olvidó añadir es que, aunque no tenga fecha de caducidad, la belleza sí que tiene un precio; y en este caso no es especialmente bajo. Jennifer López ha querido acercar los productos que a ella la mantienen joven a todos sus fans. Sin embargo, solo a aquellos que puedan permitírselo, ya que queda claro que la juventud eterna no es apta para todas las carteras.

Con cremas, mascarillas y sérums que van de los 40 a los 130 dólares, queda claro tendremos que dejar pasar la cuesta de enero para elegir qué producto vamos a incluir a nuestro neceser. O quizás insistir mucho a los Reyes Magos para que nos dejen uno de estos lujosos cosméticos bajo el árbol. ¡A veces los sueños se cumplen!