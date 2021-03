La actriz ha querido compartir con sus seguidores cuatro productos de belleza que le han ayudado (y mucho) durante este último tramo de su embarazo.

¡Ya no queda nada! Paula Echevarría en la recta final de su embarazo y, ansiosa, cuenta los días para conocer a su primer hijo junto a Miguel Torres. La actriz se encuentra ya en el octavo mes de embarazo y cada vez son más los detalles que nos está desvelando del pequeño Miguel Jr. Hace unos días, por ejemplo, la influencer revelaba el tamaño y el peso de su hijo y hace tan solo unas horas subía un vídeo a su cuenta de Instagram presentando la que será la habitación del bebé. Pequeños detalles de su embarazo y de la que será la vida de su segundo hijo a los que ahora se une uno nuevo. Y es que la joven ha querido compartir con todos sus seguidores algunos de los productos de belleza que ha estado usando para sentirse guapa (y, sobre todo, cómoda) durante su etapa premamá.

Los cuatro productos de belleza que Paula Echevarría no ha dejado de usar durante su segundo embarazo

Sérum corporal para las piernas cansadas

«Seguro que os hablado en más ocasiones del sérum para todo el cuerpo de Freshly Cosmetic porque lo llevo utilizando un montón de tiempo. A parte de ser un sérum corpal que reduce la grasa localizada y que aporta firmeza, a mí me ha venido fenomenal durante el embarazo porque es antinflamatorio. Me ha ayudado muchísimo con las piernas cansadas, con el hinchazón… Ha sido una maravilla. Además tiene una textura nada pegajosa y huele fenomenal. Me ha dado la vida. Lo he usado antes, durante y seguramente lo usaré después»; contaba la actriz mientras recomendaba este primer producto de belleza a sus seguidoras.

Contorno de ojos para los días de poco sueño

«Este contorno de ojos lo descubrí a raíz de utilizar la BB cream de esta misma marca, de Atsahi, que ya sabéis que soy una fanática de ella. Se trata de un contorno de ojos que hidrata y alisa arrugas, tiene un efecto lifting y antifatiga. Algo que es muy importante para mí en este momento que estoy durmiendo fatal y que creo que lo que viene me va a hacer dormir bastante peor»; explicaba. «También tiene un efecto BB cream porque gracias a los micropigmentos que tiene casi no se necesita contorno de ojos para tapar las ojeras. Te da una luminosidad brutal que te deja la mirada muy despejada»; añadía.

Crema hidratante para las zonas más delicadas

«Weleda ya la conocéis pero esta crema en concreto que se llama Skin Food es multifuncional. Sirve tanto para cuerpo como para cara. Es regenerante y superhidratante. Yo, por ejemplo, me la aplico en los labios, en los codos, en los talones… En zonas con falta de hidratación. Es un gran descubrimiento. Me encanta», dejaba claro vía stories.

Anticelulítico apto para el embarazo

«Por último, pero no por ello menos importante, este producto de E’lifexir, que ya sabéis que yo soy muy fan de esta marca de belleza. Es un anticelulítico que tiene efecto tensor, es superhidratante y aporta muchísima firmeza a la piel es, además, apto para embarazadas. Algo nada fácil de encontrar. Me ha dado la vida durante este último tramo del embarazo. Es un producto que me gusta mucho dentro de una gama que ya me gusta mucho», concluía.