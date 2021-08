Hay quien no puede exponerse demasiado al sol y también hay no quiere broncearse, pero no quiere renunciar a un tono dorado en el rostro. Para ellos se han creado cosméticos como los polvos de sol, capaces de dar ese toque de color en tan solo unos segundos.

El verano es la época del año en la que se revelan muchas cosas. Especialmente sobre la piel. Los rayos de sol hacen que mostremos más superficie de nuestra piel pero también que tengamos que protegerla más de lo habitual. Por eso, hay quien prefiere no exponerse demasiado y solucionarlo con cosméticos como los polvos de sol.

Porque otra de las cosas que suceden en verano es que solemos querer aprovechar ese tono dorado que proporciona en la piel un bronceado cuidado y bien hidratado. Pero hay quien no quiere correr riesgos, y menos con el cutis, la parte más delicada, en la que pueden aparecer manchar o podemos provocar un envejecimiento prematuro si nos pasamos con las horas de sol. Por eso, lo más recomendable en ese sentido es seguir una serie de consejos básicos que cada verano nos dan los expertos, tales como evitar el sol en las horas centrales del día. También aplicarnos protector solar siempre que vayamos a exponernos haciendo especial hincapié en la cara, donde debemos extremar las precauciones.

Aquí debemos optar siempre por cremas o difusores con un factor de protección solar alto, adaptando al formato que mejor le venga a nuestra piel. Eso complementado con un buen sombrero y unas gafas de sol harán que evitemos los daños del sol en la piel. Pero una vez protegida la piel, hay quien no quiere renunciar a que se note ese plus de color en el rostro. Y por suerte, gracias a la cosmética, no hay que hacerlo. Solo encontrar los productos adecuados para que tenga un aspecto natural. Los polvos de sol, cómodos, rápidos y prácticos Y para lograr ese tono dorado hay quien recurre al maquillaje, pero en verano más que nunca nos queremos deshacer de todo aquello que suponga colocar capas encima de nuestra piel. Por eso hay quien opta por las bb cream o las cc cream. Estas últimas, que dan un añadido a nuestra piel además de la hidratación habitual, son una buena idea, pero a veces hace falta algo más.

En ese punto entra un cosmético muy práctico, muy fácil de llevar de un lado a otro y que puede solucionar la cuestión en segundos. Son los polvos de sol, una fórmula compacta que, aplicada con una brocha en zonas estratégicas puede darnos ese aspecto que estamos buscando. Para aplicarlos bien solo necesitamos una brocha ligera y aplicarlo en partes muy concretas del rostro. Pensaremos en qué zonas habrían recibido la luz del sol más que otras, y con la brocha aligerada, sin una sobrecarga de polvos, lo aplicaremos sobre la parte superior de la frente, las mejillas y la nariz, difuminando hasta que queden lo más natural posible.