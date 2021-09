La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ ha vuelto locos a todos sus seguidores al posar con un pintalabios de lo más bonito.

Después de su paso por el plató de Gran Hermano VIP para defender a su padre y de su aplaudido concurso en Supervivientes; Rocío Flores pasó de ser una chica casi desconocida a convertirse en toda una superestrella de la televisión. Casi de la noche a la mañana, sus declaraciones acababan acaparando largos minutos en los programas más punteros y sus opiniones siempre ocupaban importantes titulares. Pero eso no es todo. Y es que no solo sus intervenciones comenzaron a interesar, sino que también su estilo. La joven, además de la tertuliana estrella de Telecinco, pasó a ser también una de las grandes influencers de nuestro país, agotando sus modelitos en apenas horas. Todo lo que lleva interesa y, como ejemplo, sus últimas publicaciones en Instagram, donde ella misma aparecía hablando y una avalancha de fans han querido saber de dónde es el pintalabios con el que aparecía.

Así es el pintalabios de Rocío Flores que ha enamorado a sus fans

«Me encanta ese tono de labios. ¿Cuál es?»; «¿Cuál es tu pintalabios, Rocío?»; «¿Bella, cuál es el pintalabios» o «¿Cuál es el tono del labial?» fueron algunos de los comentarios que la joven influencer recibió tras publicar unos breves vídeos hablando frente a la cámara. Y no nos extraña, pues se trataba de un color de labios de lo más bonito que, a la vista está, enamoraba a cualquiera. Una insistencia por parte de sus followers que Rocío Flores no dudó en calmar a través de su perfil en la red social. Ella se debe a sus fans y, colgando una imagen del producto concreto, escribía lo siguiente: «Aquí os lo dejo. La verdad es que no se dónde lo compré. Lo tengo desde hace mucho». Una información más que suficiente para que lo hayamos encontrado en la red y nos haya dado una gran alegría. ¡Y es que cuesta menos de dos euros!

El pintalabios favorito de la colaboradora de El programa de Ana Rosa (y de sus fans) no es otro que el labial líquido de larga duración Famous Matte 24 Horas de Wynie. Un labial mate con una textura super cremosa con alta pigmentación que no cuartea ni reseca los labios. Disponible en 12 tonos increíbles, todo apunta a que la joven a usado el color 004. Un bonito rosa pastel con subtono oscurito que le sienta de maravilla que puede ser tuyo por 1,70 euros. ¿Acaso se puede pedir más?