Irene Rosales nos ha confesado, a través de su cuenta de Instagram, cuál es su pintalabios favorito. ¡Y no puede gustarnos más!

Por mucho que cueste y por poco que nos apetezca, después de las vacaciones de Navidad, toca volver al trabajo. Así es el mundo en el que vivimos y no podemos hacer otra cosa que aceptarlo, acatarlo y, como bien decían en un famoso anuncio de pomada, sufrirlo en silencio. Como todas, Irene Rosales ha vuelto este pasado fin de semana al plató de Viva la vida a hacer sus funciones de colaboradora y, cómo no, a tratar temas relacionados con su suegra, Isabel Pantoja, y la tensión creciente entre ella y su marido. Para tal ocasión, la exconcursante de Gran Hermano Dúo eligió un conjunto de lo más acertado. Y es que dicen que un buen look sube el ánimo; un subidón que todas necesitamos para superar la depresión postvacacional. Se trataba de un estilismo firmado por 42 grados latitud Norte; que estaba formado por un original jersey cut out y unos bonitos pantalones en color caqui. Sin embargo, y a pesar de que el look no podía ser más apropiado, lo que más nos llamó la atención fue su favorecedor pintalabios.

Y no es de extrañar. La tertuliana más estilosa de los fines de semana de Telecinco lució en su regreso a la televisión un pintalabios nude que no podía sentarle mejor. Algo que ella sabe, y es precisamente por eso por lo que suele usar esa barra de labios siempre que puede. «Este es el labial que llevo casi siempre», confesaba la esposa de Kiko Rivera a sus más de 617 mil seguidores en Instagram.

El pintalabios que Irene Rosales lleva casi siempre cuesta 20 euros y es de MAC

Se trata de un pintalabios de MAC Cosmetics de una fórmula ligera de larga duración que ofrece un color muy intenso y un acabado completamente mate que favorece especialmente a cualquiera que lo lleve. El favorito de Irene Rosales es el tono Runway Hit, un discreto color nude con subtonos rosas que crea un acabado natural y muy elegante. Un labial que tiene un precio de 20 euros y que se ha convertido en todo un top ventas de la marca; pues no hay nadie que lo pruebe que no quede prendada de él.

¡Por fin conocemos el secreto mejor guardado de la reina de la televisión! Así que ya sabéis, si queréis lucir unos labios voluminosos, naturales y mate como los de Irene Rosales, solo tenéis que haceros con el labial más famoso de MAC Cosmetics.