La influencer ya tiene el perfume creado por la diseñadora de moda. Una fragancia cargada de sensualidad que cuesta menos de 10 euros.

Hacer y recibir regalos en Navidad es, sin duda, uno de los momentos más especiales de estas fechas tan señaladas. La emoción de envolver algo que has preparado o comprado con mucha ilusión; romper el papel con ganas de descubrir qué te ha regalado; ver la cara de felicidad de la persona a la que has regalado; o no saber cómo agradecer con palabras el detalle que acabas de recibir son, sin duda, momentos que no tienen precio y que solo ocurren a finales y principios de cada año. O si no que se lo digan a Laura Matamoros, que lleva ya varios días recibiendo paquetes en su casa y compartiéndolos a través de su cuenta de Instagram. La influencer abre día sí, día también regalos, por lo que ya debe estar más que acostumbrada. Sin embargo, uno de los últimos que ha recibido, le ha gustado por encima del resto. Y no nos extraña, pues se trata de un delicioso perfume creado por la gran Vicky Martín Berrocal.

Hace un año, por estas mismas fechas, la diseñadora de moda andaluza presentó en Sevilla varias fragancias que ella misma había creado y que la representaban al máximo. Distintos aromas con diferentes intenciones que tuvieron una muy buena acogida y que ahora, 365 días más tarde, vuelven a casa por Navidad y lo hacen convertidos en el regalo de Reyes perfecto. Y Laura Matamoros lo confirma, pues ella no puede estar más encantada con su nuevo perfume.

El perfume de Vicky Martín Berrocal que ha conquistado a Laura Matamoros y que cuesta menos de 10 euros

La fragancia que ha recibido Laura Matamoros no es otra que Fuego, probablemente el perfume más sensual de toda la colección de Vicky Martín Berrocal; pues su aroma está cargado de erotismo. Con un acertado toque de pimienta rosa y notas amaderadas y ahumadas de oud, vetiver, sándalo y guaiaco; este perfumees cálido y elegante a partes iguales. Además, cuenta con frescos toque de vainilla y ámbar, lo que lo convierten en una fragancia dulce y muy glamurosa.

Como Vicky Martín Berrocal y Laura Matamoros, este perfume está diseñado para mujeres independientes y polifacéticas; mujeres apasionadas que disfrutan siendo ellas mismas y que reivindican su labor en todo momento. Fuego es precisamente eso, una llama de poderío y fuerza que sienta bien a cualquiera. ¿Y lo mejor? Su precio. En su formato individual, puedes encontrarlo por menos de 10 euros.