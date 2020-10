La actriz ha cambiado de look y ahora su pelo es extremadamente rizado y está lleno de volumen, al más puro estilo ochentero. ¿Qué os parece?

El confinamiento paralizó todos los rodajes cinematográficos sin excepción. Sin embargo ahora, siguiendo unas estrictas medidas de seguridad; los directores más afamamos y también los más indies han vuelto a decir eso de «Luces, cámaras y acción». Las claquetas han vuelto a sonar y a nosotros no puede hacernos más ilusión. Uno de los rodajes que se han reiniciado tras la cuarentena en Madrid ha sido el de Competencia oficial, la película dirigida por los argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat. Se trata de una comedia de lo más disparatada protagonizada por Penélope Cruz y Antonio Banderas en la que la actriz se pone en la piel de una completa antiheroína. La noticia de que se retomaban las grabaciones ha trascendido, sin embargo, nada que ver con el revuelo que han levantado las primeras imágenes del filme. En ellas, se puede ver a una desconocida Penélope Cruz luciendo un look con el que está realmente irreconocible.

El nuevo y sorprendente look de Penélope Cruz por exigencias del guion

Con el cabello muy rizado y encrespado, nada que ver con la impecable melena a la que nos tiene acostumbrados; la actriz nos ha dado más dolor que gloria con estas primeras instantáneas sacadas por el fotógrafo Manolo Pavón y publicadas en su cuenta de Instagram. Aunque es imposible decir que Pe está fea con este peinado de inspiración ochentera, lo cierto es que no es su mejor look. El volumen XXL nos resulta abrumador pero, si a eso le sumamos el flequillo despuntado, los rizos encrespados y ese tono caoba, el resultado es bastante difícil de asimilar.

Pero esto no acaba aquí. Su voluminosa melena, que parece haber sido secada a base de aspiradoras (literalmente); se une a un estilismo de lo más peculiar. La de Alcobendas luce en estas primeras imágenes un mono de lentejuelas y brillantes que, si bien sería perfecto para mover el esqueleto hace 40 años, ahora resulta de lo más espantoso. No tenemos ni la menor idea de cuáles son las intenciones de Penélope Cruz ni de su personaje en esta nueva película; no obstante, viendo estas fotografías, no podemos estar más impacientes.

Un cambio de look que nos ha dejado boquiabiertos

Como una imagen vale más que mil palabras y nosotras nos hemos quedado sin habla tras ver el nuevo look de la actriz, preferimos dejarnos de cháchara y dejar que juzguéis por vosotros mismos. Y sí, te prometemos que esa que ves es la misma Penélope Cruz de Volver.