Al igual que conocemos cuáles serán las prendas de moda para triunfar esta primavera, es importante saber cuáles van a ser los peinados tendencia durante esta temporada. La llegada del buen tiempo está a la vuelta de la esquina y por ello hay mil manera de llevar el pelo. Esta primavera va a traer consigo peinados originales y diferentes con los que poder llevar nuestro look a otro nivel. Echando un vistazo por las últimas pasarelas, así como por nuestras influencers favoritas, podemos confirmar que los peinados de principios de los 2000 vuelven a estar de moda.

Las últimas pasarelas de moda nos han confirmado que la tendencia Y2K va a pisar fuerte esta temporada. Hace unas semanas, Chiara Ferragni daba todas las pistas sobre esto al publicar una imagen en la que elevaba su look con dos moñitos inspirados en los principios de los 2000. Un peinado muy cómodo y fácil de hacer que le da un toque juvenil y casual a cualquier look. En nuestro país, Ana Mena se ha convertido en la abanderada de esta tendencia puesto que ha sido de las primeras en apostar de lleno en este look beauty. De la misma forma, el comentadísimo peinado que eligió Anna Ferrer en su fiesta de cumpleaños compuesto por pequeñas pinzas de colores pone de manifiesto esta tendencia.

Accesorios para tus peinados

Otro de los accesorios que van a estar de moda durante toda la primavera son los clips y pasadores. Un peinado retro con el que le daremos un colorido toque a nuestro cabello y a los looks más sobrios. Un accesorio que se convertirá en el protagonista de nuestro look beauty y que le darán más vida a las melenas sueltas. La primera en apostar por esto fue Elena Tablada, quien para felicitarse a sí misma su cumpleaños optó por compartir un selfie en el que pudimos ver su preciosa cabellera adornada por diferentes clips.

El peinado define nuestro día a día y por ello siempre hay que apostar por uno cómodo y rápido de hacer. Entre las tendencias de esta temporada, también encontramos el popular moñito en lo alto de la cabeza, conocido como Half-up. Un semirecogido que nunca pasa de moda. Un peinado simple que, además de apartar el cabello del rostro, resalta nuestras facciones y nos estiliza. Ejemplos de esto lo encontramos a común en nuestras redes sociales. ¿Nuestra favorita? Laura Escanes, que con su corta melena confirma que este peinado es válido para cualquier tipo de melenas.

Y es que los moños siempre funcionan y aunque pasen los años van a seguir siendo tendencia. Bien es cierto que en las últimas semanas hemos podido ver a un sinfín de influencers lucir impresionantes looks en los que todas tenían en común el moño bajo. Un peinado elegante y también fácil de hacer que queda bien con cualquier tipo de look.

Ponle color a tu pelo

De la misma forma, quien quiera arriesgar y dar un paso más allá, darle un toque de color a nuestro cabello nunca pasa de moda. Esta primavera, varios rostros conocidos están apostando por darle un toque rosa a sus melenas. Cristina Pedroche ha sido la última famosa que se ha unido a tendencia a la que ya estaban adheridas Lola Lolita y Anita Matamoros.