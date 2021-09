La hija de Ortega Cano ha dejado claro que gracias a un simple peinado consigue transformarse en el personaje que interpreta en la serie ‘Dos vidas’.

A principios de año, Gloria Camila se estrenaba como actriz en las tardes de La 1 de RTVE con un pequeño papel en Dos vidas. Un debut que trajo bastante polémica; pues eran muchos los que cuestionaban el papel que la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano podría desempeñar en la serie y muchos dudaban que, debido a su escasa formación a nivel actoral, pudiese hacer un buen trabajo. La cifras hablaron y, según los datos de audiencia, su estreno en la pequeña pantalla fue todo un éxito. Tanto que la joven está ya preparando la segunda temporada de la telenovela. En ella, la tía de Rocío Flores repite experiencia poniéndose en la piel de Cloe, la mejor amiga de una de las protagonistas. Un personaje que le está dando muchas alegrías y que, según hemos podido comprobar, tiene un peinado muy, pero que muy característico.

El personaje de Cloe es de lo más completo. Es presumida y espontánea, casi adicta a las redes sociales y tiene dudas sobre qué hacer con su vida ahora que ha terminado el instituto. Una chica normal que, en parte, tiene bastantes puntos en común. Excepto el peinado. Y es que, mientras que Gloria Camila siempre suele presumir en Instagram de melenaza, luciéndola totalmente suelta; en la serie tiende a llevarla recogida en un look sencillo pero muy característico de su personaje.

El recogido que diferencia a Gloria Camila de Cloe, su personaje en Dos vidas

Si entras un minuto a cotillear las redes sociales de Gloria Camila, inmediatamente te das cuenta de que su forma favorita de llevar el pelo es, sin duda, suelto. Con ligeras ondas, pequeños rizos, completamente lisa o totalmente mojada, la ahora actriz y colaboradora de televisión apuesta por llevar la melena al viento siempre que puede. No obstante, y a diferencia de lo que hace en su día a día, cuando interpreta el papel de Cloe en Dos vidas, la joven siempre, siempre, siempre lleva el pelo recogido en una coleta media. Un peinado extremadamente sencillo pero que consigue que la hija de Ortega Cano se meta de lleno en su papel.

Y no, no es algo que nos hayamos sacado por completo de la manga. Y es que hacía meses que no veíamos a Gloria Camila posar en su cuenta de Instagram con el cabello recogido. Concretamente desde el pasado 5 de marzo. Y ha sido ahora, cuando ha comenzado a rodar la segunda temporada de la serie, cuando ha vuelto a posar con una discreta pero siempre acertada coleta. ¿Casualidad? Imposible.