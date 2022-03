Úrsula Corberó es pura inspiración. La actriz ha llegado a París como una auténtica diva, y es que lo es. Siempre que luce un cambio de look acaba siendo noticia y y esta vez nos ha enamorado con un peinado efecto lifting que es perfecto para estilizar el rostro y rejuvenecer al instante. Ha llevado un moño alto que está muy de moda esta temporada y el resultado es espectacular. Lo lleva pulido y perfectamente peinado, pero deja sueltos dos mechones en la zona frontal para dar un aire más desenfadado a su imagen. ¡Está radiante!

¿Peinados que quitan años de encima como el de Úrsula Corberó? Sí, siempre

Cuanto más pulido y tirante esté tu moño, más conseguirás estirar el rostro y levantar la zona de los párpados y los pómulos. Parece magia, pero es maña. Eso sí, para poder lucir este recogido es necesario que el cabello esté sano y fuerte porque al llevar el pelo tan estirado puede dañar el cuero cabelludo y originarle molestias. Y, si sufres alopecia por tracción, directamente evítalo.

No importa si tienes la melena larga o media, este peinado se puede crear fácilmente. Basta con hacerlo como se lo ha hecho la actriz de ‘La Casa de Papel’ con la raya en medio y estirar el pelo hacía atrás (lo máximo que puedas) para generar este efecto revitalizarte. Si tienes flequillo puedes colocarlo de lado, o dejar algunos mechones sueltos. La altura del moño no tiene importancia, no importa si lo prefiere más arriba o más abajo, lo realmente importante es que quede bien tirante. Para conseguir este efecto te puedes peinar con una crema, spray o gel para dar textura y peinarlo con un cepillo de cerdas finas.

¿Un consejo? Aunque es un peinado muy socorrido, suele marcar muchos las facciones del rostro, con el foco de atención en las nariz y las orejas. Por eso, tenlo en cuenta a la hora de hacértelo. Te dejamos en galería cómo lo luce Úrsula y otras famosas para que te fijes y consigas el look perfecto.