De un tiempo a esta parte la obsesión por tener unos dientes más y más blancos ha ido in crescendo, el consumo cotidiano de café, vino, tabaco y otros alimentos amarillean nuestros dientes dejando un aspecto poco salubre en nuestra sonrisa. Aunque los blanqueamientos dentales tienen un efecto instantáneo, suelen ser caros y no es recomendable abusar de ellos si mantienes este tipo de hábitos ya que tienen efecto rebote o se vuelven contraproducentes para nuestra salud bucal. Por ello, os traemos una lista con las mejores pastas dentífricas para blanquear tus dientes día a día y mejorar el tono de tu esmalte. Los tratamientos blanqueantes son los más demandados en belleza.

Las pastas de dientes convencionales suelen tener el fin de desinfectar y sanear nuestra boca, pero no el de blanquear los dientes. Es recomendable usar un producto específico para quitarle unos tonos a nuestra sonrisa, pero hay que ser cauteloso, no se pueden usar por largas temporadas. Lo ideal es usar estas pastas de dientes por cortos periodos de tiempo, o complementarlo con una pasta de dientes normal. Lo recomendable es cepillarse los dientes 3 veces al día, si en una o en dos de ellas usamos esta pasta por un tiempo no corremos peligro de alterar la flora de nuestra boca.

Os explicamos cómo hacer un uso responsable de las pastas dentífricas blanqueadoras

El uso continuado de pastas dentífricas blanqueadoras puede dañar nuestro esmalte, producir sensibilidad en los dientes y encías ante los cambios de temperatura de frío a calor o viceversa y otros problemas bucales. Estas pastas contienen ingredientes demasiado abrasivos para su uso prolongado, por eso insistimos en un uso cabal y con mesura para no producir efectos negativos.

Os traemos una lista de los productos con las mejores opiniones por los usuarios en distintas plataformas, hemos recogido los que mejores puntuaciones tienen y, de hecho, hemos probado algunos. El sabor, la intensidad y la función pueden cambiar de unos a otros, unos son más eficaces en manchas, otros en bajar el tono, incluso hay algunos de uso prolongado y menos abrasivos. También los encontramos que incluyan solo productos naturales y sin químicos, tenemos para todos los gustos. Probad a usar un tiempo alguno de estos dentífricos y luciréis una sonrisa perlada espectacular.

