No tenemos dudas pero sí que contamos con muchas pruebas: Esta manicura de la protagonista de ‘Gossip Girl’ es lo más alucinante que hemos visto últimamente.

No tenemos que buscar más: Ya hemos encontrado la que, sin lugar a dudas, es la manicura más alucinante que hemos visto esta temporada. Las garritas llenas de colores de Susana Molina; las uñas rosa fucsia de Anne Igartiburu; y la sencilla pero elegante manicura francesa de Laura Escanes nos enamoraron. Sin embargo, nada comparado con el original y espectacular diseño que ha elegido Blake Lively esta semana. Y es que la que fuera protagonista de Gossip Girl, la serie adolescente más fashionista de todos los tiempos, ha elegido decorar sus uñas con monumentos, restaurantes y paisajes de Nueva York, invitándonos a un increíble recorrido por la gran manzana a través de su manos.

La actriz que se puso en la piel de Serena van der Woodsen acudía hace unos días a Nails by Mei, el centro de uñas de la manicurista japonesa Mei Kawajiri en pleno Manhattan. Allí, la esposa de Ryan Reynolds decidió tirar la casa por la ventana (del rascacielos neoyorquino, muy seguramente) y decantarse por una manicura de lo más alucinante inspirada en la ciudad de Nueva York. Una auténtica pasada que, aunque quizás no sea elegante y glamurosa, ha conseguido dejarnos a todas con la boca abierta.

La manicura de Blake Lively en honor a la ciudad de Nueva York

De la Estatua de la Libertad al Puente de Brooklyn pasando por perritos calientes, taxis amarillos, señales de tráfico y hasta gorras de los New York Yankees. ¡Esta manicura lo tiene todo! Y es que queda claro que la actriz, además de ser una de las celebs que más arriesga con sus looks sobre la alfombra roja, también es una de la que más innova con su manicura. No hay más que ver sus uñas made in New York para darse cuenta; pues no pueden ser más originales ni tampoco más llamativas.

Sobre un fondo de esmalte transparente y rematado con un poco de laca de uñas brillante, la actriz ha sabido hacer un perfecto resumen de la ciudad más filmada de la historia y nos ha sorprendido a todas con sus garritas. Y no es para menos, pues pocas manicuras hemos visto en los últimos meses tan sorprendentes y originales como las suyas. ¿Qué os parecen a vosotras las nuevas uñas de Blake Lively? Nosotras opinamos que son una auténtica ida de olla pero que resultan fantásticas. A veces, arriesgar es sinónimo de ganar. ¿Qué pensáis vosotras? ¿Estáis de acuerdo?