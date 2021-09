¿Quieres cambiar de look este septiembre? Estos cinco peluqueros te darán las mejores ideas para conseguir triunfar en otoño gracias a tu pelo.

Cuando volvemos a la rutina tras las vacaciones no solo nos apetece actualizar nuestra imagen, sino que a veces es incluso necesario. Seguramente hayamos hecho todo lo posible por cuidar nuestra melena. No obstante, lo cierto es que es inevitable que nuestro pelo se vea resentido por el calor, los rayos del sol el mar o el cloro de la piscina. Es ahora cuando más necesitemos refrescar nuestro corte ¡o lanzarnos a la piscina y cambiar de look radicalmente! Sea como sea, hemos querido escuchar la opinión de cuatro grandes profesionales de la peluquería para que nos den ideas para comenzar septiembre con un nuevo y acertado look.

Renueva tu melena con un bob

Si la última vez que pasaste por la pelu fue antes del verano, es bastante posible que tu pelo haya crecido bastante. «Para renovar nuestro look no siempre hacen falta grandes cambios. Cortando 4 o 5 centímetros de nuestra melena es suficiente para vernos cambiadas. Yo apuesto por el bob como el corte más importante de la nueva temporada, sigue imparable y es perfecto para conseguir un cambio natural»; explica Raquel Saiz de Salón Blue by Raquel Saiz desde Torrelavega (Cantabria).

Decídete por el flequillo

Un flequillo parece poco pero es mucho. Transforma el encuadre de nuestro rostro, así como nuestra mirada. «Los flequillos modifican nuestro look sin necesidad de tocar la longitud de nuestra melena y eso los hace ideales para aquellas que están cansadas de su imagen, pero se resisten a cortar. Este otoño los tenemos en diferentes versiones: cortina, rectos, desfilados, abiertos… Solo es cuestión de escoger el que mejor nos sienta»; afirma Felicitas Ordás de Felicitas Hair desde Mataró (Barcelona).

Melenas desfiladas, la mejor opción para cambiar de look

Las melenas de los noventa están de vuelta, pero las de los setenta también. Encuentra el espíritu que más va contigo. «Se llevan melenas medias y largas con los mechones próximos al rostro desfilados hacia adentro con una clara inspiración de los noventa. Pero, también, retomamos la actitud desenfadada y un poco rebelde de los setenta con desfilados cerca del rostro hacia afuera, el famoso efecto wolf o lobo»; comenta Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros desde Málaga.

Anímate y reorganiza por completo tu melena

Matizar un contorno, crear capas, desfilar… Son solo algunas ideas para cambiar de look esta temporada. «Las melenas asimétricas, sobre todo los bobs, nos ayudan a crear un cambio sin que sea drástico. Tanto cuando es desde atrás hacia adelante como por los lados. Otra opción es la creación de capas que le den movimiento y volumen. En este caso, apuesta por el shag. Tendrás un look fresco y moderno y podrás conservar la longitud si así lo deseas»; indica Manuel Mon de Manuel Mon Estilistas desde Oviedo.