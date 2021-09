La colaboradora de ‘Sálvame’ ha pasado por una de las clínicas estéticas más conocidas de la capital para comenzar la puesta a punto para su boda.

Ya sabemos que Anabel Pantoja y Omar Sánchez se darán el «sí quiero» el próximo 1 de octubre en la isla de La Graciosa, en las Islas Canarias. Una fecha que ella misma desveló por error hace unos días en Sálvame y que nos dejó a todos con la boca abierta; pues no teníamos ni idea de que su boda estaba tan cerca. ¡Ya queda menos de un mes para que se celebre! Sin librarse de polémicas y de algún que otro disgusto, la sevillana ha ido desvelando poco a poco algunos detalles del evento. El último, contar a sus más de un millón y medio de seguidores en Instagram cómo se está preparando ella físicamente para su gran fiesta. Una información que no nos ha defraudado y que nos ha dejado claro que la colaboradora estará de lo más radiante cuando llegue el esperado día.

El tratamiento con el que Anabel Pantoja se prepara para su boda

Ha sido a través de un vídeo en la red social donde Anabel Pantoja ha querido compartir esta información. Un vídeo creado por el estupendo equipo de Clínica Diego de León, que ha sido el encargado de poner a punto a la sevillana para su gran día. «Después de mucho tiempo y de haber pasado este verano con tanto sol, me he venido a la Clínica Diego de León, como siempre hago, porque falta un mes para casarme y quiero poner en manos de los doctores mi rostro, que es lo más importante»; contaba. «Los doctores me han recomendado el tratamiento Thermage»; añadía.

Según el propio doctor, «el Thermage es una radiofrecuencia de última generación que, en una sola sesión, consigue redensificar toda la piel y hacer un efecto de estiramiento». Es muy sencilla de aplicar y «el resultado se mantiene como mínimo un año o un año y medio». Aunque recomienda «que una novia se haga este tratamiento cuatro semanas o un mes antes de la boda para que tenga todo el efecto».

Paso a paso: Así ha comenzado la Operación pre-boda de Anabel Pantoja

«El primer paso que vamos a dar para aplicar el Thermage a Anabel es marcarle cuadrículas en el rostro de forma que todo sea uniforme»; explica el doctor en el vídeo. «Es decir, que apliquemos la misma cantidad de energía en cada cuadradito. Con eso nos aseguramos que el resultado va a ser homogéneo y que va a ser simétrico»; para después «dar un gel conductor en la piel que va a facilitar que la energía que introduce el equipo quede de una manera uniforme». Dos pasos previos que se unen a los quince minutos de tratamiento en cada lado del rostro y que consiguen que la protagonista de Anabel al desnudo vaya a estar espectacular en el día de su boda. «Mi objetivo era llevar la cara y la piel radiante en mi gran día y creo que lo voy a conseguir». ¡Ella lo tiene claro!