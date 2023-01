Tenemos cremas de todo tipo para la cara, utilizamos los mejores maquillajes y siempre estamos al día de los últimos tratamientos de belleza para vernos más jóvenes y más guapas. Por eso, amigas, Olga Moreno nos ha incitado a probar un tratamiento facial reafirmante y antiedad que va muy bien para redefinir el óvalo facial. Es decir, nos ayuda a hacer frente al descolgamiento, la flacidez y la falta de elasticidad provocada por la pérdida de colágeno, elastina, ácido hialurónico y fibras musculares que se dan con el paso de los años.

Y es que, cuando la piel pierde densidad, la grasa tiende a descolgarse y es cuando se producen los cambios en el contorno de la cara y se hace visible la papada, el doble mentón y la flacidez generalizada en cara y cuello.

Pero, ¡que no cunda el pánico! Para ayudarnos está la Radiofrecuencia Facial, que se ha convertido en uno de los recursos de medicina estética más demandando por las famosas. Muchas como Lourdes Montes o, la mismísima Toñi Moreno, se han declarado seguidoras acérrimas de este tratamiento. Y razones no le faltan porque se lleva a cabo con aparatología no invasiva y sin necesidad de pinchazos.

Pero aunque la forma de proceder es muy cómoda, porque no duele nada y no presenta efectos secundarios, lo que más nos impactan son sus resultados. Ayuda a conservar la piel joven, sin descolgamientos y da mucha luz, tanto en la zona del rostro como en el cuello. Además tiene un efecto tensor durante las primeras 48 horas, por eso es uno de los tratamientos ‘top’ entre las ‘celebs’ para acudir radiantes a sus alfombras rojas o galas importantes. Y por si esto te parece poco, también va genial para el acné adulto.

Desde que la ganadora de ‘Supervivientes‘ lo ha probado tiene la piel más tersa y tonificada. Además de retrasar el envejecimiento y acercarse lo más posible al resultado de un lifting, pero sin necesidad de pasar por quirófano.

Olga Moreno prueba la radiofrecuencia facial

La radiofrecuencia se realiza a través de un masaje con un aparato que lleva un cabezal que emite ondas electromagnéticas de alta frecuencia y provoca calor. Este aumento de la temperatura ayuda a la formación de colágeno nuevo que, a su vez, se encarga de dar estructura, firmeza y elasticidad a la piel. Gracias a este tratamiento podrás rejuvenecer el tejido, mejorar la circulación y realizar un masaje drenaje linfático en tu rostro.

La recomiendan cumplidos los 30, que es cuando empiezan a manifestarse las primeras arrugas y los signos de la edad. Lo mejor de todo es que es muy seguro y no hay que tener cuidados especiales después, como mucho podemos apreciar un leve enrojecimiento de la zona, pero nada más.

Sin embargo, la Radiofrecuencia precisa de unas buenas manos. De hecho la propia Olga con un facialista de cabecera y una clínica de medicina estética especializada.

¿Cuántas sesiones se necesitan para ver resultados?

Para un tratamiento completo se necesitan entre cuatro y 10 sesiones -un vez a la semana- y otras de recuerdo pasados unos meses.

La radiofrecuencia tiene un efecto acumulativo y los resultados suelen durar uno o dos años. Los precios varían, pudiendo llegar a los 100 euros por sesión, dependiendo de la zona a tratar y la clínica.