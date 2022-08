Hace unos meses la humorista se atrevía a hacerse un piercing en la oreja, la moda de los lóbulos repletitos de aros y pequeños pendientes está en alza, pero eso ya lo ha superado. Ahora, Paz Padilla se ha tirado a la piscina con un nuevo tatuaje muy discreto.

Hace años que los tatuajes de línea gruesa, de estilo old school, con borde marcado y diseños muy llamativos pasaron a un segundo plano. De un tiempo a esta parte, sobre todo las más jóvenes, y las que buscan marcar su piel con algo discreto apuestan por los tatuajes de «fine line». No tienen mucho misterio, solo tenemos que buscar un especialista en este tipo de aguja. El trazo fino es más difícil de hacer, hay que tener buen pulso y, además, requiere de cuidados especiales. Si no lo cuidamos bien, se nos puede borrar o difuminar en poco tiempo. ¡Ficha el tattoo de Paz y nuestros tips de belleza!

El tatuaje «fine line» de Paz Padilla es la última tendencia en celebs

La presentadora no le tiene miedo a nada, está hecha una leona. En esta ocasión, ha querido adornar su muñeca con una mariposa de estilo minimalista. «Me hice este tatuaje que es una mariposa, porque mi vida está rodeada de mariposas» aseguraba Paz. Un solo trazo negro realizado por una tatuadora del estudio Momo Outlaw Tattoo quedó delineado en su muñeca por los siglos de los siglos. Este estilo minimalista se está viendo mucho en manos y pies, es el caso de su hija Anna Ferrer, que tiene tatuada la palabra «viure» en la cara interna de su pie.

Para cuidar y curar estos tatuajes recomendamos lavarlo con jabón neutro tres veces al día. Después, secarlo con papel a toquecitos y sin arrastrar encima del diseño. Es muy importante que la piel del tatuaje esté hidratada y húmeda continuamente, sobre todo durante las dos primera semanas. Para realizar las curas podéis usar vaselina o cremas especializadas como el Bepanthol. Si el tatuaje se seca y aparece una costra durante los primeros días, podemos perder parte del trazo y del color.