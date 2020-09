Después de un verano de mucho sol y playa el pelo se resiente y es quizás la parte que más sufre, por eso la llegada de septiembre es el mejor momento para cortar por lo sano y ponerse en manos del estilista para sanearlo. Son muchas las famosas que eligen este mes, con el comienzo de la nueva temporada, también para renovar su imagen, y todavía más este año tan atípico. ¿La última en probar? La cantante Miriam Rodriguez, exconcursante de OT y uno de los nuevos coach de La Voz, el talent que presenta Eva González.

La cantante no ha tenido ni que acudir a la peluquería. Invitó a comer en su casa a su estilista, Jesús de Paula, y sin pensárselo dos veces dejó que cogiera las tijeras y el tinte para cambiar su larguísima melena por una un poco por debajo de los hombros y cambiar su tono de rubio.

Aunque en un principio parecía un tanto asustada, tenía claro que su pelo necesitaba unos retoques: «»Oye, que el pelo crece chavalada jejeje y que el mar y el sol estropean el pelito y hay que sanearse en la vidaaaaaaa para nuevos comienzos jajajaja», ha dicho. Y finalmente también dejó claro que no le asustan los cambios: «Oye y que, renovarse o morir. Hay que abrir la mente a los cambios. Desde mi primera comunión.. iba siendo hora no?! Digo. Y la verdad; no somos los de antes. Hay que saber poner punto y a parte», dijo.

La inspiración de su nuevo peinado

Su peluquero, Jesús de Paula, ha contado quién ha sido la inspiración para la nueva imagen de Miriam: «Al ver referencias para este cambio pues una clara inspiración ha sido para mí Gwen stefani en los 90 cuando despuntaba en No Doubt !!», ha escrito en su Instagram.

Y el cambio ha supuesto toda una revolución, ya que en poco tiempo con el hashtag de #ElPelodeMiriam se convirtió en trending topic. La decisión de la cantante levantó comentarios encontrados entre sus fans, aunque la mayoría fueron muy favorables a su nueva imagen.

