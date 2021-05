Si no conoces aún lo que es la manicura holográfica, no sabes la maravilla que te estás perdiendo. Mira la de Cristina Pedroche y alucina en colores.

Después de dar las Campanas (y la nota) con su llamativo look de fin de año, Cristina Pedroche se ha propuesto dejarnos con la boca abierta con todos y cada uno de los modelitos que lleva en Love Island. La presentadora, que sigue muy de cerca las historias de amor que surgen en el nuevo formato de Neox, apuesta en cada programa por lucir diseños de lo más alucinante con escotes de infarto y brillos por doquier. De firmas como Andrés Acosta, Yvan Andreu, Fraile, Guillermo Décimo, Agatha Ruíz de la Prada o Andrés Sardá; los vestidos y conjuntos que lleva la madrileña son tan increíbles como atrevidos. Sin embargo, las prendas no son lo único que consigue llamar nuestra atención episodio tras episodio. Y es que la Pedroche se ha empeñado en sorprendernos también con sus uñas y ha elegido una manicura holográfica que no puede ser más ideal.

La manicura holográfica de Cristina Pedroche, un sueño hecho realidad en las manos

Seguramente, si buscas en el diccionario de la lengua española, la palabra «holográfica», te dirá que es un término perteneciente o relativo a la holografía y te redirigirá a esa entrada. No obstante, aunque llegues a la definición de «holografía», seguirás sin entender qué diantres es una manicura holográfica; pues según la Real Academia esta palabra se refiere única y exclusivamente a una técnica fotográfica. No le hagas caso. Los académicos de la lengua están bastante desfasados y no tienen ni idea de tendencias de moda y belleza. Por suerte, nosotras sí.

La manicura holográfica es una manicura que utiliza esmaltes con matices y tonos brillantes que crean sobre la uña un efecto arcoíris o diamante al contacto con la luz solar. Es decir, es una técnica que consigue que tus manos se vean de mil colores diferentes según el lado por el que la mires. No se trata de purpurina, glitter o abalorios brillantes, las uñas holográficas son mucho más que eso. Su acabado 3D, con reflejos y destellos de distintas tonalidades, es ideal para el verano, pues sienta de maravilla con las pieles bronceadas como la de Cristina Pedroche.

La presentadora se la ha hecho, como de costumbre, en Santum Estética, su centro de belleza favorito; y ha apostado por un diseño sobre fondo blanco, para que el original brillo destaque especialmente. ¿Qué te parece la nueva manicura de la colaboradora de Zapeando? A nosotras nos ha dejado con la boca abierta. ¡Es una pasada!