¿Qué debemos hacer cuando el pelo se encrespa? Es la pregunta del millón porque todas y todos hemos sufrido el encrespamiento en nuestras propias melenas. En los días de lluvia, es un horror. Si en verano hay mucha humedad, también es un horror. Entonces, ¿vamos a tener que estar constantemente mirando al cielo para poder lucir un cabello bonito? La respuesta es NO. Existen tratamientos avalados por profesionales para decir adiós (por un tiempo) al efecto frizz. Nieves Álvarez lo ha probado y dice que está «encantada» con el resultado.

Nieves Álvarez prueba un tratamiento antiencrespamiento y coloración y el resultado es brillante

La presentadora de TVE se ha puesto en manos de su estilista de confianza. Es Ana Lérida, conocida como la mejor colorista del mundo y como la peluquera encargada de dar vida a las melenas de Amelia Bono, María Adánez, o la socialité Alejandra Prat. Tiene un salón en Barcelona, conocido como ‘Clandestino’ y más de 230 mil seguidores en Instagram que avalan su estupendo trabajo.

Nieves viajó hasta la Ciudad Condal para mejorar el aspecto de su cabello. Se realizó un tratamiento para cambiar el escrespamiento llamado: Acquacoco, con un resultado brillante y antifrizz que ha dejado la melena de la modelo con un extra de luz. Su función es aportar estructura al cabello, sella la cutícula, elimina el encrespamiento, baja el volumen, y la fibra se ve más suave.

También ha mejorado el color, con una coloración de «lujo» que no daña el cabello porque no lleva amoniaco, respeta al máximo su cuero cabelludo y aporta una toque fresco muy natural y rejuvenece los cabellos oscuros como el suyo. Gracias a este retoque, Nieves ya no tiene el cabello apagado y se ha podido eliminar el tono oxidado que sufría. Y es que de forma rápida y eficaz, con sus mechas balayage, ha dado movimiento al pelo en cuestión de minutos.

El balayage es una técnica de coloración francesa

Como su propio nombre indica es una técnica que nació en Francia hace ya varias décadas. Consiste en «barrer» el color aclarando la melena y respetando en todo momento su naturalidad propia. Además de ser muy sutiles, lo que las convierte en las mechas perfectas para las mujeres que tienen miedo a los cambios radicales, son muy fáciles de llevar porque necesitan muy poco mantenimiento. Lo único que requiere es un pequeño retoque de vez en cuando, al tratarse de una técnica que aclara el cabello sin tener que teñir toda la cabeza. Es una evolución de las mechas californianas con un acabado más natural.

¿Un plus? Al tratarse de ligero toque de luz, sin grandes decoloraciones, la salud del pelo no se ve comprometida. ¿Todavía no estás convencida? Solo hay que ver lo bien que le queda a la empresaria para entenderlo. Si te fijas bien te darás cuenta que parece que su cabello ha sido aclarado por el sol. Para muestra, nuestra galería. (Sigue bajando).