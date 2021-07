¿Y si te dijese que el último desayuno de Tamara Falcó ha sido 100% vegano? ¿Me creerías? Toma nota porque es delicioso y perfecto para cargar las pilas.

Seguramente, en una de tus muchas visitas al supermercado, te hayas dado cuenta de que en las estanterías y neveras cada vez son más los productos aptos para veganos y vegetarianos que se encuentran. Esto se debe a que en España cada vez son más las personas que deciden reducir el consumo de carne para cuidar un poco del medioambiente y de su salud. Independientemente de la discusión de chuletón sí o chuletón no, la Organización Mundial de la Salud ha sido bastante clara con respecto a las ventajas de seguir una dieta basada en plantas. Además de revistas como Science, referente en el ámbito científico; que han dejado claro que la alimentación vegana es mucho más sostenible a largo plazo. Algo de lo que parece ser consciente Tamara Falcó, quien ha sorprendido a sus seguidores tomando un desayuno 100% vegano.

La hermana de Chabeli Iglesias y Ana Boyer no ha dejado de consumir carne ni pescado. Ni mucho menos. Sin embargo, sí que se ha dejado ver a través de su perfil de Instagram probando diferentes platos totalmente plant based. La última vez fue en Plantarse Plant Based Food, un restaurante vegano de Madrid en el que desayunó la socialité y diseñadora hace unos días. «Energía para un largo día de trabajo. Gracias Plantarse Plant Based Food por este desayuno tan apetecible»; escribía a través de las redes sociales. Y no nos extraña, pues todos los platos que mostró no podían tener mejor pinta.

Así es el desayuno vegano con el que Tamara Falcó comienza el día con energía

Según pudimos ver en las diferentes imágenes que la hija de Isabel Preysler colgó a través de su cuenta de Instagram, el desayuno estaba compuesto por más de un plato. Y todos ellos apetecibles. El primero de ellos (y el único salado) era una deliciosa tostada de pan casero con aguacate, rúcula y semillas. El segundo, ya dulce, consistía en un apetitoso bizcocho de zanahoria con nueces y frutas variadas. Entre ellas, kiwi, fresas y arándanos. Por último, y no por ellos menos apetecible, Tamara Falcó cargó sus pilas con un irresistible yogur vegano (probablemente de soja o avena) con fruta y granola a modo de toppings. Todos los platos, eso sí, coronados con preciosas flores comestibles.

Una combinación excelente y libre de crueldad animal que, sin duda, estamos deseando probar. ¡No es tan difícil como parece reducir el consumo de carne y seguir degustando auténticos manjares!