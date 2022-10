Sí, somos muchas las que queremos dar una vuelta a nuestra dieta diaria. Por eso, tomar como referencia a Isa Pantoja nos ha parecido una buena idea. La hija de Isabel Pantoja se ha puesto manos a la obra y ha comenzado el otoño comiendo ligero y haciendo deporte. Ella misma nos da unas claves valiosísimas para crear nuevos y mejores hábitos.

En los últimos años han surgido muchas dietas sin base científica en torno a la pérdida de peso. Pues bien, la hermana de Kiko Rivera desmonta todos esos mitos y apuesta por una alimentación balanceada, saludable y sin resultados milagrosos.

Aunque varias leyendas urbanas hayan alimentado el mito de que «para adelgazar o perder grasa hay que pasar hambre y comer poco», está más que demostrado que es una falacia. Las dietas milagro no contienen ni un solo apoyo científico y no es una teoría nuestra, sino una afirmación aprobada por los mejores expertos en nutrición del mundo.

Por suerte, Isa Pantoja tiene muy claro este concepto y reconoce públicamente que ella «no hace locuras» en lo que se refiere a la hora de alimentarse diariamente. Y ha sido a base de una dieta balanceada y muchas horas de deporte como ha conseguido perder grasa en el último mes. Ella misma nos lo cuenta.

Isa Pantoja comparte sus secretos saludables. Así ha conseguido perder grasa

Isa ha contado los detalles de su pérdida de grasa. Para empezar ha dejado claro que su objetivo no es bajar de peso en sí, sino eliminar la acumulación de grasa que había cogido en los últimos meses.

Para ponerse en forma solo ha tenido que seguir una rutina de deporte y una alimentación equilibrada basada en la dieta mediterránea comiendo mucho pescado, fruta y verdura y menos carne. Acude al gimnasio varias veces por semana y disfruta mucho cocinado platos saludables. Con esto, además de un físico de infarto, también ha mejorado energía y su bienestar general. Isa dice que está feliz con sus nuevos hábitos y que incluso ha pasado de pelo a pelazo, en cuestión de semanas: «Estoy súper contenta con el tema de la alimentación porque desde que como mejor he vuelto a recuperar el brillo en el pelo y no se me cae».

Te dejamos algunas de sus recetas, a continuación.