La importancia de cuidarse tanto física como mentalmente está cada vez más presente entre todos los jóvenes (y no tan jóvenes). Ariadne Artiles es un claro exponente, por eso no pasa un solo día en el que la modelo canaria no tenga en cuenta esa premisa a la hora de sentarse ante la mesa. Desde siempre, pero todavía más desde que volvió a fijar su residencia en su tierra natal para poder vivir en mayor contacto con la naturaleza, y especialmente desde que es madre, no pasa ni un solo día que no tenga un plato rico y saludable que cocinar. Porque algo tiene claro, y es que comer es placer… Ahora Ariadne Artiles nos ha mostrado su merienda más fácil y rica.

Ariadne Artiles nos enseña la merienda más saludable

Para los días en los que no sepas qué preparar para merendar, esta receta que nos propone Ariadne es perfecta, además de rica, sana y con algunos ingredientes que cuidan nuestra piel. Se trata de hummus con palitos de zanahoria y pepino.

La zanahoria es uno de los alimentos más saludables y que, afortunadamente, se consume de forma habitual. Contiene muchas propiedades y beneficios, algunos de ellos relaciones directamente con la belleza. Tienen una alta concentración de betacaroteno y antioxidantes, estos últimos ayudan a combatir los signos del envejecimiento y a proteger nuestra piel ante las agresiones externas. También es ideal para combatir la piel grasa y los granitos del acné.

Por otro lado, el pepino es fresco y rico en agua. Tiene propiedades refrescantes, hidratantes y desinflamatorias, además de ayudar a la producción de colágeno. No solo utilizamos los beneficios cosméticos (unas rodajas de pepino sobren los ojos son eficaces para combatir las bolsas), sino también multitud de beneficios que nos aporta para la salud.

Junto con los palitos de zanahoria y los pepinos, el hummus es el tercer ingrediente de la merienda de Ariadne Artiles. Ella misma nos ha dado la receta.

1/2 kilo de garbanzos previamente cocidos o de bote.

Un chorrito de aceite de oliva o de sésamo.

2 dientes de ajo (opcional).

Un chorrito de zumo de limón.

1/2 cucharadita de comino.

Un pellizco de pimentón dulce.

Salsa tahini al gusto (opcional).

Una pizca de sal (opcional).

¡Trituramos y a la nevera!

El libro estrella para cuidarnos

Adriane ha plasmado su estilo de vida en el libro Pura vida, en el que comparte consejos sobre salud y alimentación basados en su propia experiencia. En el libro podemos encontrar tips de alimentación, recetas ricas, saludables y sencillas para preparar en el día a día, y hasta una lista de la compra. Como ella dice, no le gusta utilizar la palabra «dieta», la comida está para disfrutarla y saborearla. Lo mejor es aprender e incluir en tu forma de vida una rutina saludable.