Rocío Flores es la reina de las manicuras en Instagram y, aunque no presume de ella tanto como nos gustaría, siempre consigue llevar las uñas impecables.

Es oficial. Estamos obsesionas con todas y cada una de las manicuras que ha lucido últimamente Rocío Flores. La que fuera concursante de la última edición de Supervivientes, aunque no es mucho de presumir a través de las redes sociales, sí que deja ver, de vez en cuando, con selfies en el espejo o fotos en las que muestra sus manos, cómo lleva decoradas sus uñas. Y no hay ocasión en las no las lleve bien cuidadas y pintadas de los tonos más bonitos del momento. Ella no sigue modas y se fija única y exclusivamente en su intuición; por lo que, a pesar de que ahora las famosas más elegantes intentan llevar sus uñas bien cortitas y limadas, la influencer prefiere apostar por una garritas largas y afiladas, de punta redondeada, que le den a su look ese aspecto de femme fatale que tanto nos gusta.

La hija de Antonio David Flores (y su más fiel defensora) siempre lleva las uñas perfectas. Su esmalte está intacto en todas y cada una de las fotos que comparte en Instagram y; exceptuando en los meses que estuvo aislada en la isla, procura cuidar sus manos en todo momento. Para ello, y aunque no tenemos confirmación de la joven, es más que evidente que Rocío Flores acude a un salón de belleza especializado en manicuras y pedicuras. Sin embargo, eso no significa que no sea posible imitar sus diseños desde casa. ¡Te contamos cómo!

Cuatro manicuras y cuatro esmaltes para copiar a Rocío Flores

Para conseguir unas garritas tan bonitas como las de Rocío Flores, lo primero y más importante es dejar de modernos las uñas. Si queremos llevarlas largas, debemos evitar arrancarlas con nuestros dientes; pues si no no lucirán igual. Una vez hayamos logrado tener unas uñas de un largo considerable, debemos ir limándolas con cuidado, sin ejercer demasiada presión pare evitar romperlas y darle forma. La influencer las lleva con la punta redondeada pero, si lo prefieres, puedes optar por modelarlas en forma de rectángulo.

Seguidamente, es imprescindible que nos hagamos con un buen esmalte de uñas. Marcas como OPI o Essie cuentan con muchos tonos (algunos muy similares a los de la influencer) y a precios bastante razonables. Con el esmalte, daremos un par de capas, dejando que se seque entre aplicación y aplicación para acabar con una última capita de brillo o laca transparente. Hemos seleccionado nuestras cuatro manicuras favoritas de Rocío Flores y cuatro esmaltes, de cuatro marcas distintas, para imitarlas. ¿Te atreves a probarlas en tus uñas?