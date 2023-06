Todas hemos utilizado alguna vez un exfoliante para deshacernos de las células muertas de la piel, tanto del rostro como del cuerpo. De un tiempo a esta parte, las mujeres con tendencia a tener caspa han empezado a incluir en su rutina exfoliantes capilares. Por supuesto, no se puede utilizar un scrub cualquiera, ya que el cuero cabelludo necesita un ph específico para no aumentar la descamación y para no estropear la fibra capilar. Hoy, te traemos algunos exfoliantes capilares con los que dirás adiós a la caspa. ¿Sabes qué más beneficios puede aportar un buen 'sclap scrub' a tu melena? Te lo contamos hoy en nuestra sección de belleza.

Es importante fijarnos en los ingredientes de los productos que aplicamos en nuestro cabello. Los champús con siliconas, las mascarillas y acondicionadores de mala calidad pueden dejar residuo en nuestro cabello y adherirse a la fibra capilar. Esto puede dar lugar a tener un pelo más graso, con tendencia al efecto frizz o con un brillo poco natural. Es por ello que se recomienda exfoliar el cuero cabelludo y la melena, para deshacerse de todos estos químicos, de la caspa y de las células muertas.

Empieza a usar exfoliantes capilares una vez por semana

¿Cómo podemos incluir los exfoliantes capilares en tu rutina? Para no debilitar la función barrera del cuero cabelludo, lo ideal es exfoliarlo una vez a la semana o cada dos semanas si tenemos la piel sensible. Además, los scrubs capilares ayudan a mejorar el riego sanguíneo de los folículos pilosos, por lo que promueven el crecimiento del cabello y aumenta la fortaleza de los mismos. Descubre nuestra selección de productos en la galería y pruébalos. ¡Te olvidarás de la caspa!