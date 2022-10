¿Cómo podemos coronar nuestro total pink look en una noche de fiesta? Muy sencillo, tenemos muchas opciones, usar una gama de colores tierra y darle un punto de luz con dorado, seguir con el fucsia y crear un look monocolor, optar por un smokey negro, etc. Hoy Sofía Suescun nos ha enseñado el maquillaje que podríamos usar para combinar con un americana fucsia o un vestido de los que están causando sensación esta temporada. Te damos algunos tips de belleza a continuación.

Un truco muy socorrido si queremos crear un difuminado anguloso, perfectamente delineado y sin que se transfiera maquillaje al párpado inferior, es usar esparadrapo o cintas adhesivas en la esquina del ojo antes de difuminar.

Sofía Suescun tiene el truco perfecto para crear un maquillaje profesional

Cuando tengas colocado el esparadrapo, escoge de tu paleta de sombras un tono rosa fucsia que aplicaremos, después de haber colocado un primer en nuestro párpado. Podemos usar un tono rosa quemado para acentuar las esquinas de los ojos y crear un degradado. A continuación, elige un rosa con brillo para difuminarlo en el medio del ojo y difumínalo hacia fuera.

Da igual si pasas la brocha por encima de la tirita, quedará una línea de sombra completamente definida. Después, continua con un color rosa palo metalizado o un dorado para la esquina interior del ojo y la parte del lagrimal. Retira las tiras y ¡voilà! tenemos un difuminado perfecto. La influencer ha incorporado unas pestañas postizas a sus ojos para aumentar la densidad. Si las pegamos antes de hacer el eyeliner podremos esconder los restos de pegamento bajo el delineado. Intenta que el eyeliner parezca una continuación de la línea de las pestañas; pues si lo haces demasiado anguloso o diagonal quedará artificial.

Desliza para ver paso a paso el maquillaje de Sofía Suescun y completa tu look más barbiecore imitando su make up. ¡Es súper sencillo! Serás la reina de la fiesta.