Maquillaje metalizado, la tendencia más futurista para tu rostro

Las novedades en maquillaje siempre despiertan muchas suspicacias y ahora que todas las grandes casas de cosméticas luchan por ser relevantes en redes sociales surge una nueva competición para ver quién consigue el producto, color o efecto más innovador. En esta ocasión, parece que todas ellas se hayan puesto de acuerdo para proclamar al maquillaje metálico la tendencia indiscutible de esta temporada. Hoy en nuestra sección de belleza te descubrimos todos los secretos de este trend de maquillaje.

Aunque hemos podido ver tímidamente este tipo de make up e en el pasado a través de looks muy rockeros y arriesgados, como esos fantásticos looks de la revolucionaria serie Euphoria, ahora esta tendencia ha venido para asentarse y pasar a unos looks más glam, pulidos y elegantes.

Los podemos encontrar en varios productos para nuestro rostro, aunque los más populares son las sombras de ojos y los eyeliners. Los formatos son también muy diversos: desde sombras en polvo, con las que podemos conseguir este efecto metalizado aplicando un color base y luego otra capa de una sombra de brillo por encima para crear ese efecto metal o las sombras liquidas, perfectas para en un solo paso aportar ese efecto metal más brillante y bien pigmentado.

El maquillaje metalizado es perfecto para un look elegante de noche

Esta moda ha llegado también a los labiales que reflejan la luz con ese brillo característico de los productos metalizados y combinan a la perfección con un look más básico. Si quieres elevar un look o probar a darle un cambio a tu estilo prueba a introducir un pintalabios metalizado en un tono parecido al que estás acostumbrada, notarás la diferencia y podrás avanzar poco a poco hacia maquillajes más arriesgados.

Los colores van desde los tonos más fríos en plata, azules o verdes metálicos a rosas, rojos y morados. El efecto metal ha invadido toda la paleta de colores y puede ser utilizado en cualquier look, aunque a nosotras nos parece demasiado llamativo para el día nos encanta para la noche. En una salida nocturna, una cena o un evento importante brillarás más que nunca si te atreves a incorporar este tipo de maquillaje a tus estilismos.

Las sombras de ojos liquidas son nuestra opción favorita para conseguir el efecto metalizado

Existen también los Toppers una herramienta perfecta si quieres probar con tu maquillaje de siempre y darle este efecto metálico. Los toppers son una especie de brillo que puedes aplicar tanto sobre tu sobra de ojos como en tu pintalabios de siempre para crear un efecto nuevo, en este caso el brillo metálico. La opción perfecta para adaptarte poco a poco esta tendencia y seguir utilizando tus productos favoritos.

Ya lo hemos visto en nuestras celebrities de referencia como Lady Gaga, Zendaya o Gigi Hadid. Pero en nuestro país se lo hemos visto también a nuestras it girls patrias Paula Echevarria, Blanca Saurez o Sofia Suescun. Un maquillaje apto para todas y que saca a relucir nuestro lado más atrevido.

Aunque la tendencia reina en el mundo del Make up el efecto metalizado ha migrado también al mundo de la moda y lo podremos ver en todo tipo de prendas como chaquetas, pantalones, faldas, tops o vestidos. ¿Acabaremos acaso todas rendidas ante el brillo hipnótico del metal? Nosotras, desde luego, ya lo estamos y creemos firmemente que es una tendencia que vamos a ver con muchísima fuerza durante los próximos meses, palabra de Semana.