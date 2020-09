Alejandra Rubio ha querido compartir su rutina de maquillaje con todos vosotros. Analizamos paso a paso cómo esculpe su rostro habitualmente

No se puede discutir que Alejandra Rubio tiene un estilo muy marcado. Tanto su estilismo en cuestión de vestimenta como en beauty look no sigue los pasos de la mayoría de las influencers de su edad. Eso es lo que hace que sea diferente y aplaudida por todos sus seguidores, que han encontrado en ella una fuente de inspiración. Ahora, la hija de Terelu Campos ha querido compartir con todos ellos su rutina de maquillaje, paso a paso. Tal y como cuenta ella, se trata del make up que utiliza habitualmente y a diario… y aunque nosotras lo vemos un pelín excesivo para tu look a diario, sí que nos convence para tus salidas nocturnas. Te desvelamos todos los detalles.

Alejandra Rubio apuesta por un maquillaje marcado de ojos y labios

Alejandra Rubio no apuesta por lo sencillo y lo sutil. Ella es una chica explosiva y sensual que sabe sacarse provecho a sí misma. Por esto, sabe cómo esculpir su rostro para marcar aquellas zonas de su cuerpo que más le gusta, como es el caso de los labios, que los maquilla de una manera muy sensual, destacando sobre todo el contorno de los mismos. Por otro lado, la joven apuesta por unos ojos en tonos cobrizos, que llevan varios años estando de rabiosa tendencia entre las celebs y los enmarca con un eyeliner en acabado ojo de gata, que hace que todavía sea mucho más expresiva. Os mostramos el paso a paso del maquillaje favorito de Alejandra Rubio.

Eso sí, tener en cuenta que antes de adentraros en el mundo del make up es muy importante (y obligatorio) limpiar la piel para eliminar restos de maquillaje anterior, grasa e impurezas que se puedan haber generado durante lo noche. Un segundo paso previo es la importancia de la hidratación. Una vez que tengáis esas dos premisas realizadas, ya es el momento de poner tu rostro a punto para dejarlo perfecto. Os compartimos los cosméticos que utiliza Alejandra para conseguir este espectacular maquillaje, que además lo consigue en tan solo unos minutos. Aunque algunos de ellos ya no están disponibles al ser de ediciones limitadas, hemos buscado los más parecidos para que podáis conseguir su make up.