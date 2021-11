No queda nada para los días más esperados y especiales del año, y hay que empezar a preparar nuestra piel para que luzca descansada, luminosa y rejuvenecida. Pero también es clave ir fichando las nuevas tendencias en make up para los días de fiesta. Gloria Camila ha sido la última en mostrarnos su maquillaje más favorecedor, y nada más verlo hemos caído rendidas. ¿Lo mejor? Es fácil de hacer en casa y no se necesitan muchos cosméticos. Toma nota, estos son los pasos que debes seguir para conseguir un resultado 10.

Gloria Camila nos propone el maquillaje perfecto para estas navidades

Cutis luminoso

Como es un maquillaje de noche, lo ideal es utilizar una base de cobertura media a alta y sin factor de protección solar, ya que si lo tiene, puedes correr el riesgo de salir en las fotos con el temido efecto ‘fantasma’. A continuación, pon un poco de corrector en las ojeras, la línea de la nariz y la frente y, con ayuda de una esponja, difumina. Por último, sella tu maquillaje con polvos traslúcidos y aplica un colorete que tenga suaves toques rosados, como el de Gloria Camila.

¿Un truco? Las ampollas y los booster consiguen un efecto lifting instantáneo que devuelve la luminosidad al rostro. Su efecto dura entre 8 y 12 horas, por lo que son perfectas para Nochebuena o Nochevieja. Antes de aplicar tu base de maquillaje, esparce la mitad de una ampolla haciendo un ligero masaje. ¡Notarás la diferencia!

Mirada profunda

La Navidad es el mejor momento para atreverse con sombras llamativas. Haz como la hija de Ortega Cano y apuesta por los metalizados y los grises intensos. Toma la sombra que más te guste y aplícala en la cuenca del ojo, para que sea el tono de transición. Luego con un color un poco más oscuro pinta el tercio exterior del ojo, asegurándote de difuminar bien. A continuación, coge otra sombra más fuerte y concéntrala en la V externa. De esta manera le darás todavía más profundidad a la mirada. Los tonos más claros deben ir siempre en el ángulo interno del ojo y bajo el arco de la ceja. Por último, elige una máscara de pestañas muy cubriente y aplícala dos veces.

Labios carnosos

Lo demuestra Gloria Camila, la barra de labios ideal para una fiesta de noche depende del resto del maquillaje. Si tus ojos ya tienen el brillo necesario, un labial nude o rosa claro es la mejor opción. Eso sí, antes de nada hidrata tus labios con un bálsamo y deja actuar unos minutos. Una vez elegido el color que vas a usar, perfila los bordes con un lápiz del mismo tono y rellena. Finalmente aplica la barra de labios, mejor si es mate.

¿Has tomado nota de todos los pasos que debes seguir? Entonces ficha estos cosméticos que te proponemos, son todo lo que necesitas para presumir de un maquillaje de ensueño estas navidades.