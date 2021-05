La esposa de Francisco Rivera ha compartido con sus seguidores el cosmético que, según ella misma ha confesado es su «mejor aliado para el buen tiempo».

Aunque el cielo se tiñese de gris en los últimos días y las lluvias estropearan algunos de nuestros planes al aire libre; lo cierto es que la primavera se está portando bastante bien este año y que estamos disfrutando de unas agradables jornadas de buen tiempo. Las temperaturas son cálidas pero no excesivamente calurosas, el sol brilla con fuerza y las noches no son especialmente frías. Un clima que se nota (y mucho) en la forma de vestir de nuestras famosas favoritas y también en los cosméticos que utilizan en su rutina. Ellas, en su gran mayoría, ya han sacado los vestidos mini de estampado floral y se han hecho con jeans cropped; han desempolvado las sombras de ojos más llenas de color y ahora aplican tras la crema hidratante una buena crema solar.

Sabemos cuáles son ahora sus básicos en su bolsa de aseo porque, como buenas influencers, todas lo comparten a través de sus perfiles de Instagram. A través de publicaciones en el feed o stories, las famosas más estilosas hablan con sus fans y les recomiendan productos o cosméticos. Esto es algo muy común en la plataforma y, aunque no a todas se la da igual de bien, no hay ninguna que no utilice la red social como forma de comunicarse con sus seguidores. Una de las más exitosas, sin duda, es Lourdes Montes, que hoy mismo ha contado cuál es, y cito textualmente, su «mejor aliado para el buen tiempo».

Este cosmético es el mejor aliado de Lourdes Montes para el buen tiempo

La esposa de Francisco Rivera, que es una fiel amante del mundo beauty, ha querido mostrar a todos sus followers cuál es loción sola favorita. Se trata del Ultra Light Daily UV Defense Aqua Gel SPF 50 PA++++ de Keilh’s, un protector solar para pieles grasas no-comedogénico que tiene un pecio de 30,60 euros y que, además de aportar una elevada protección SPF para ayudar a defender la piel contra los agresores ambientales como los rayos UVA y UVB, contaminantes y radicales libres; se absorbe rápidamente en la piel gracias a su ligera y refrescante textura y consigue minimizar la aparición de poros y previene de los tempraneros signos del envejecimiento.

Un cosmético ideado para cuidar de aquellas pieles con tendencia grasa y que resulta ideal para protegernos del sol pero también para sentirnos más jóvenes y bellas que Lourdes Montes ya ha comenzado a utilizar. ¡Y nosotras no tardaremos demasiado!