Si vives en el hemisferio norte, agosto es, muy probablemente, el mes del año que más enseñas los pies. Ya sea para darte un paseo descalza por la playa; para presumir de esas sandalias que te compraste en las rebajas de la temporada pasada; o para salir en chanclas a comprar el pan debajo de tu casa; en agosto tus pies ven más el sol que de costumbre. Y con los pies, también salen a la luz sus uñas, que después de meses secuestrados en zapatillas de deporte, botas, mocasines y sneakers, vuelven a asomarse para enamorarnos con los tonos más veraniegos y apetecibles. O si no que se lo digan a Lourdes Montes, que nos ha sorprendido a todas con la pedicura más bonita e ideal para la época estival.

La mujer de Franciso Rivera, que suele recomendar con cierta frecuencia productos de belleza y cosméticos antiedad, en esta ocasión, ha mostrado sus piececitos sin darles demasiada importancia. Y es que ha fotografiado esta parte de su cuerpo para mostrar a sus más de 150 mil seguidores de Instagram sus nuevas y adorables sandalias de estampado vichy. Sin embargo, y aunque las sandalias de Balambae (105 euros) no pueden parecernos más ideales; lo que a nosotras nos ha robado verdaderamente el corazón ha sido la pedicura con la que las ha combinado. ¡Y es que no puede ser más bonita ni perfecta para los meses de verano!

Así es la acertada pedicura de Lourdes Montes para los meses de verano Combinándola con las sandalias más reclamadas y cómodas de Balambae (no lo digo yo, lo dicen en la web de la marca); Lourdes Montes ha querido apostar por lo más básico y clásico y se ha decantado por una pedicura simple pero muy acertada para estas vacaciones. Lo ha hecho esmaltando las uñas de sus pies con un color blanco un poco brillante que no puede sentarle mejor.

Se trata de un tono especialmente discreto que potencia el bronceado veraniego y que no puede quedar mejor junto al estampado vichy de las sandalias que ha elegido la diseñadora de moda flamenca. Y es que, al pintar la uña de blanco, el moreno que has pillado en tus días en la Costa Brava destaca aún mucho más y te hace parece una auténtica top model que vive por y para estar radiante las 24 horas del día. ¿Y quién no querría estar igual de divina que una auténtica supermodelo? ¡Porque yo firmo ya de ya!