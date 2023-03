Los Premios Victoria de la Belleza 2023 acaban de tener lugar en la capital de Portugal. A partir de la valoración de los consumidores españoles se someten a examen una larga lista de cosméticos, sin ningún tipo de referencia –para ser imparciales en los test– y se evalúa el grado de eficacia y satisfacción con los productos. Este año, hay una gran variedad entre los ganadores, desde parches de hidrogel para hacer desaparecer ojeras, pasando por bálsamos labiales, suplementos vitamínicos ¡y muchos más! El número de productos premiados asciende, en esta ocasión, hasta 20, entre los que se encuentran firmas de belleza Colnatur®, Kneipp®, Lashilé Beauty, Science by Les Cosmétiques Design Paris y Xlash España.

Tras un riguroso examen por los consumidores supervisado por un laboratorio de análisis sensorial, en esta edición han logrado el sello de distinción productos de todo tipo. Por un lado, los parches de hidrogel para ojos Awakening de Xlash España han sido uno de los ganadores de este galardón tan esperado por las prescriptoras de belleza. Estos parches han causado furor entre los consumidores por su eficacia y calidad, además han sido aplaudidos por su innovación.

Los mejores productos de los Premios Victoria de belleza 2023

Los Bálsamos labiales con color de Kneipp® también se han llevado la palma y el reconocimiento de su calidad. El testing de estos productos fue realizado por la aplicación francesa INCI Beauty, en la que han hecho un desglose de los ingredientes que componen su inigualable formulación. Además, son ideales para estrenar en primavera, tienen una variedad de colores que encajan con cualquier tipo de piel y potencian tu belleza natural. Lo mejor es que los ingredientes usados para su elaboración son 100% naturales.

Además, a esta lista de ganadores se han sumado, por un lado, el producto de coloración permanente 0% amoniaco de de Science by Les Cosmétiques Design París. Este cosmético seguro es ideal para cubrir tus canas o darte un baño de color sin dañar la fibra capilar de tu cabello y asegurándote que tu cuero cabelludo no se verá irritado. Esta marca ofrece 14 tonos diferentes. ¡Hay para todos los cabellos! Tanto si eres de las que no se puede resistir a un negro oscurísimo y brillante, como si prefieres un rubio claro para dar la bienvenida al buen tiempo, hay un tono esperándote.

Gummies, coloración y suplementos: los mejores productos para tu cabello

En los últimos meses ha surgido una tendencia de belleza que consiste en consumir golosinas enriquecidas con vitaminas que mejoran de alguna manera tu imagen. ¿No tienes marca de referencia para elegir uno de estos dulces? Te informamos de que Good Hair del laboratorio francés Lashilé Beauty también han sido premiada. Esta vez, por sus gominolas enriquecidas con biotina, zinc, ácido fólico y vitamina B6. Estas chuches son sabor a tutti frutti aceleran el crecimiento del cabello y te ayudarán a fardar de una melena brillante y saludable. Confía en las gummies para un cabello de escándalo.

Si lo que estás buscando es mejorar el aspecto de tu piel, tus uñas y el cabello, también puedes confiar en Colnatur® Beauty. Esta firma ofrece un complemento alimenticio que cumple lo que promete: mejorar la elasticidad de la piel, reducir y difuminar las arrugas; y disminuir la celulitis, de paso, también cuida de la salud de tus uñas y tu cabello. ¿Cómo lo hace? Su fórmula incluye colágeno VERISOL® con ácido hialurónico y antioxidantes, los tres imprescindibles de cualquier suplemento para mejorar tu piel. ¡Toma un sobre al día y notarás la diferencia!