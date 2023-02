Violeta Mangriñán se ha convertido en nuestra experta beauty favorita. La influencer no deja de darnos recomendaciones para todo. Hace poco lo hizo con un gel efecto détox que reduce visiblemente el tamaño de los poros y suaviza y mejora la textura del cutis. Por no hablar del masaje drenante que se hace todas las semanas para deshinchar el abdomen, ni la manicura con la que consigue que sus manos siempre se vean elegantes. Y para seguir sumando consejos, la valenciana nos ha enseñado uno de sus nuevos imprescindibles: unos parches anti-fatiga para los ojos que despiertan la mirada al instante y borra las ojeras y las bolsas.

Y no solo nos encanta por sus increíbles resultados. También por el precio asequible que tienen. ¡10 euros! "Hoy me he puesto estos parches en el ojo, párpado y ojera. Hoy mismo me compro más", ha escrito Violeta junto a su nuevo imprescindible. Un tratamiento antiedad para la mirada, ideal para utilizar esos días en los que no hemos descansando lo suficiente.

La influencer se refiere a los Aqua-Parche Timexpert Rides Eyes Germaine de Capuccini, unos parches para el contorno de los ojos que tienen como fin decir adiós a la fatiga, las bolsas y las ojeras. Además tienen efecto tensor, rellena las arrugas y revitaliza y rejuvenece la mirada. Dicen desde la marca que es como inyectarse toxina botulínica y colágeno, porque consigue neutralizar los efectos de las micro-tensiones cutáneas, consecuencia de la gesticulación diaria. Lo mejor es que consigue un resultado exquisito en poco más de 20 minutos y sin necesidades de pasar por las agujas.

Violeta Mangriñán confiesa su secreto para reducir las ojeras en pocos minutos

La influencer, con un hija de seis meses y un trabajo que le exige estar siempre perfecta, recurre a muchos productos belleza con los que poder sentirse bien y despejada. Estos son los parches que usa antes de cada evento o shooting. Llevan extracto de Yema de Acerolo que ayuda a mejorar la micro-circulación de la zona, mejorando la coloración de las ojeras y disminuyendo las bolsas.

Un cosmético perfecto al que podemos recurrir de manera ocasional antes de un evento o de manera rutinaria 2 veces en semana. La mejor forma de aplicarlo es sobre la piel previamente desmaquillada y sin ningún otro producto encima.

¿Ojera? Remedios para aclararlas

Las ojeras son una hiperpigmentación que puede deberse a un aumento de la melanina, lo que le da un tono marrón, o a la dilatación de la trama de los vasos sanguíneos de debajo de los ojos, lo que resulta en un tono azulado que, en ambos casos, se vuelve visible a través de la piel, ya que la que tenemos en el contorno de los ojos es una de las más finas y sensibles.

Hay que prestar atención a la zona que rodea los ojos, ya que es especialmente sensible. Para ella existe un producto específico: el contorno de ojos. A la hora de aplicar el producto, no hay que frotar, estirar ni presionar la piel. Debe aplicarse con ligeros toquecitos alrededor del contorno de los ojos para favorecer su absorción.

Aquí te dejamos un contorno de ojos súper hidratante, calmante y que reduce los signos de fatiga. También protege y refuerza la estructura de la piel para mejorar la apariencia de las ojeras y líneas de expresión. Sus ingredientes estrella son: Árbol de la Seda, Toronjil Morado, Darutoside, Niacinamida y derivados de ceras naturales de Jojoba y Abeja.

Se trata del contorno de ojos natural antiarrugas de Unavida Cosmetic, ' Oh la la'!. Tiene un precio de 32 euros, y está testado dermatológica y oftalmológicamente.