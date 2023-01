Los 5 mejores perfumes con olor a vainilla para las fanáticas de lo dulce

Las pituitarias más sibaritas saben distinguir a la perfección un perfume de vainilla barato y que apesta a alcohol, de uno con la mezcla perfecta de notas que potencien la feminidad como es debido. Las amantes de la familia gourmand, los olores golosos, dulces y que dan hambre no son capaces de elegir ningún perfume al que le falte este ingrediente. Está demostrado científicamente que los perfumes con vainilla gustan más que los que no la incluyen. ¿Qué tendrá la vainilla que hace que nos derritamos con su fragancia? No lo sabemos, pero sí tenemos claro cuáles cinco de los mejores perfumes avainillados del mercado queremos recomendaros en nuestra sección de belleza.

Es muy normal que los perfumes de mujer estén inficionados con ingredientes dulces como el praliné, el chocolate, el caramelo, el azúcar moreno e incluso el algodón de azúcar. Pero si nos ponemos a analizar, la gran mayoría de los perfumes femeninos contienen esencia de vainilla, la reina de las fragancias de mujer. Cada perfume es un mundo y según la cantidad y la mezcla de olores, la vainilla tiene más o menos presencia. Incluso el mismo perfume en dos personas puede dar lugar a olores completamente distintos. Hoy os hemos hecho una selección de los mejores perfumes con olor a vainilla. Eso sí, todos pertenecen a firmas de altos vuelos y las narices encargadas de diseñarlos son perfumistas de renombre. Por ello, sus precios son un tanto altos, pero, os lo aseguramos, sus aromas no tienen parangón. Olvidad el perfume de vainilla de supermercado, no se pueden comparar.

Descubre los 5 mejores perfumes de vainilla para mujeres golosas

El primero de ellos, y el más caro de todos, Tobbacco Vanille es uno de los perfumes más emblemáticos de Tom Ford. Fue diseñado por el perfumista Olivier Gillotin y es una explosión de vainilla, toques de madera, el ahumado del tabaco y cacao y frutas. Avisamos de que los perfumes de la marca neoyorquina no es apta para mujeres a las que le gustan los olores suaves, todo lo contrario. Este perfume es ideal para invierno, la intensidad de los perfumes de Tom Ford es ya una leyenda. Tiene un precio de 307,45 euros y para encontrarlo tendréis que buscar y comparar en webs, no se encuentra fácilmente en droguerías.

