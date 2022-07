De siempre se ha dicho que el jabón tiene un nivel de PH entre 9 y 10, que puede provocar que la piel se sienta muy limpia, pero es una practica agresiva. Y es que según el rango medio el 7 es el valor perfecto para que el PH esté equilibrado tanto en la cara, como en el cuerpo. Cuando lo sobrepasa, se denomina alcalino. Eso podría ser un problema para aquellos que tienen la piel más propensa a la inflamación o a la sequedad. Por eso, Mónica Nieto, farmacéutica y creadora de la línea de belleza ecológica de Alevoo, asegura que: Una rutina de belleza y cuidado de la piel minimalista, basados en limpieza, hidratación y prevención gracias a cosméticos ecológicos, cuidadosamente formulados con potentes principios activos como los nuestros y apostando por el wellaging”.

La pastilla de jabón de siempre funciona: pero tiene que ser natural

Y para ello, aconsejan apostar por las bondades de la clásica pastilla de jabón. “A nuestras clientas les recomendamos la limpieza con nuestro jabón artesano natural, el cual está libre de detergentes industriales tan empleados en aguas micelares, jabones líquidos y toallitas desmaquilladoras, que tanto dañan la piel”, apunta Mónica. En cambio, el uso de toallitas desmaquilladoras y otras soluciones limpiadoras arrastra la piel, erosionándola y desequilibrándola, provocando una piel más irritada, sensible y reactiva”.

Eso sí, advierte: “Es importantísimo elegir el jabón adecuado porque tiene que limpiar sin dañar la microbiota de la piel. No importa cómo de buenas sean las cremas/tratamiento que aplicas a continuación, que, si no limpias la piel correctamente, su aplicación no proporciona los efectos deseados”, recuerda la experta.

“Nosotros recomendamos una rutina de belleza y cuidado de la piel minimalista, basados en limpieza, hidratación y prevención gracias a cosméticos ecológicos, continúa.

¿Lo mejor? Es muy bueno para el bronceado

Uno de los grandes secretos de una buena limpieza de la piel con jabón es que favorece un bronceado más saludable y uniforme (siempre con protección solar). “Ahora que llega el verano, es fundamental preparar la piel antes de la exposición a los primeros rayos de sol para tener un bronceado bonito, uniforme y saludable. Para ello, es necesario que tu piel esté bien cuidada, limpia e hidratada”, indica la experta.

También es fundamental tener en cuenta los cosméticos a utilizar tras la exposición solar: “un buen producto para después del sol con activos cosméticos calmantes, antioxidantes, refrescantes, emolientes e hidratantes. Primero, limpia la piel para retirar el protector solar y elimina la suciedad acumulada por la contaminación ambiental y, a continuación, aplica el resto de cosméticos de nuestra rutina de belleza”.