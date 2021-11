Maquillarse el algo que se aprende con el tiempo, pero maquillarse bien es un arte. Laura Matamoros domina el maquillaje y por eso de vez en cuando nos sorprende con algún beauty look que ha creado ella misma para un momento concreto. Y esta vez es una versión de un maquillaje natural al que ha puesto un toque brillante.

La influencer utiliza solo cosméticos de los que habitualmente tenemos en casa para crear un look que seguro que quienes quieren un toque brillante para las fiestas, pero manteniendo ese punto discreto, van a querer copiar, porque además de sencillo, conjuga esos dos puntos.

Cómo conseguir el maquilla de Laura, paso a paso

Matamoros comienza el maquillaje recogiéndose el pelo con dos horquillas a los dos lados de la cara. Si tenemos la piel perfecta no es necesario aplicar ninguna base de maquillaje, o si no queremos recurrir a la base podemos apostar por una bb cream que le aporte ese punto de corrección y color pero sin enmascarar. Para los labios, un toque de bálsamo labial o un gloss con un poco de color bastarán.

El maquillaje se centra sobre todo en los ojos. Para maquillarlos Laura Matamoros apuesta por una paleta con los colores de esta temporada, que son bastante naturales y además, muy otoñales, con tonos tierras y marrones que son muy favorecedores, especialmente para quienes tengan el cabello castaño.

Los ojos, el centro de todo el maquillaje de Laura Matamoros

Con un pincel, comienza aplicando el tono más oscuro en el párpado móvil desde el centro hacia la parte de fuera. Así consigue intensificar un poco la mirada. Remata con el blanco en la parte más cercana a la ceja, con lo que da más luz en la zona y hace que los ojos parezcan más grandes.

Termina con un delineador negro marcando la línea de las pestañas con un diseño cat eye, esto es, con un trazo grueso que termina en un pico en la zona exterior. A continuación, da el toque secreto que convierte a este maquillaje en algo diferente. Con un gloss transparente con toques de brillantina da toques en la zona cercana al lagrimal. A continuación, con un pincel, hace lo mismo sobre el párpado móvil. Así logra dar toques brillantes sin que destaque demasiado.

Un poco de fijación y de color

Para que no se mueva de su sitio, remata el maquillaje con un spray fijador o primer. Estos productos son muy útiles para mantener el look en su sitio durante horas y también para, en caso de que utilicemos productos como este, que tienen a perdurar poco, que se mantengan en su sitio y no se peguen con todo.

Para finalizar, da unos ligeros toques de colorete en el rostro. Laura Matamoros lo aplica en las mejillas, como suele ser habitual, pero también da un toque en la nariz consiguiendo un look muy natural pero también muy personal.