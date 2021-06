La influencer se ha grabado un vídeo para que aprendamos cómo peinar nuestra melena esta temporada y consigamos las ondas veraniegas más bonitas.

En más de una ocasión hemos hablado de los secretos de Laura Matamoros a la hora de maquillarse; de cómo suelen ser sus manicuras; y hasta de las cremas que ella suele usar a diario en su rutina de belleza de noche o de día. Sin embargo, algo que nos faltaba por añadir a esta lista de consejos beauty made in Laura Matamoros eran sus peinados más sencillos y eficaces. Y es por eso por lo que estamos hoy aquí. La influencer y exconcursante de Gran Hermano VIP ha subido recientemente un vídeo a su perfil de Instagram en el que nos ha contado, paso a paso, cómo ella consigue crear unas ondas veraniegas fáciles y rápidas. Un tutorial con algún que otro consejo incluido que ahora podemos ver y seguir al pie de la letra para conseguir un resultado tan excepcional como el de la joven madrileña.

Los trucos de Laura Matamoros para conseguir unas perfectas ondas veraniegas

Ha sido, como no podía ser de otra manera, a través de su cuenta de Instagram, donde la joven ha compartido estos útiles consejos. «¿No sabes cómo hacerte ondas? Te enseño con mi herramienta preferida de GHD: La GHD Max Styler»; adelantaba la influencer a través de la red social. «Con mi tipo de pelo, es con la que mejor me manejo. ¡Y encima os enseño unos truquitos que a mí me encantan!»; añadía. «Al terminar de hacer la onda, termino pasando la styler para que quede la punta del mechón lisa y me haga un efecto más desenfadado. Y si la onda ha salido un poco imperfecta con la styler sobre el mechón, doy unos mordisquitos para que sus imperfecciones desaparezcan»; contaba a sus más de 950 mil seguidores.

En resumidas cuentas, que para que la clave está en usar el estilizador de cabello para crear las ondas veraniegas pero, para darle un aspecto más natural, alisamos la punta ligeramente. Además, y según nos ha confesado Laura Matamoros, el secreto está en aplastar un poquito la onda para rematar (y suavizar) las imperfecciones. Sin duda, unos truquitos que estamos deseando probar este verano y que nos servirán de gran ayuda en estas vacaciones estivales. Y es que, no hay nada mejor que un peinado rápido y fácil de hacer para triunfar de noche después de un largo día de playa o piscina. ¿Os animáis a probarlas?